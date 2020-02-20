Lezzetli bir akşam yemeği için pratik yemek tarifleri

Havalar soğuduğu zamanlarda daha çok rağbet gören, içimizi ısıtacak mutfağımızın yöresel zenginliklerinden olan çorbalara yöneliyoruz. Mercimek çorbası da akşam yemeklerinde özel bir yere sahip. Hasta olanların en çok tercih ettiği çorbaların başında gelen mercimek çorbası akşam yemeklerimizde de soframızı süslüyor. Çorbanın üzerinde tüten dumanla birlikte yayılan nefis koku iştahınızı açacak. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

7 bardak su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Mercimek çorbası tarifi üzeri için

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun. Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın. Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Afiyet olsun…

Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya'ya dayanan köfteden eski kaynaklarda ezilmiş et anlamına gelen ''kuffette'' ismiyle bahsedilmiştir. Osmanlı saray mutfağında da önemli bir yere sahip olan köfte 15. yüzyılda kûfte olarak anılmaya başlanmıştır. Anadolu'nun hemen her bölgesinde severek tüketilen, farklı çeşitleri bulunan köftenin birçok faydalı yönü bulunuyor. İçli köfte, İzmir köfte, İnegöl köfte, Tekirdağ köfte, Akçaabat köfte gibi farklı yörelere özgü çeşitleri bulunan, doğal yağ oranı yüksek bu yemek tadıyla damağınızda kalacak. Akşam yemeğine pratikçe hazırlayabileceğiniz sulu köfte tarifi sizlerle. Lezzetli sulu köfte nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak sulu köfte tarifi...

SULU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

250 gr kıyma

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Toz kırmızıbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

SULU KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Sofraların vazgeçilmezleri arasında olan pirinç pilavı kıvamı tutturması zor bir yemek olarak bilinir. Pirinç pilavı doğru pirinç ve doğru pişirme tekniğiyle çok lezzetli olabilir. Pirinç pilavı Pirinç pilavını yaparken dikkat edilmesi gereken küçük hususlar vardır. Doğru ve kaliteli pirinç her zaman daha lezzetli ve kıvamlı pilav ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış pirinçle yapılmış pilavlar kıvamsız ve lapa olma ihtimali daha yüksektir. Ziyafet sofralarımızı farklı çeşitleriyle süsleyen pirinç pilavı vazgeçilmezlerimiz arasında. Herkes tane tane olan, lezzetli pilav tarifinin peşinde. İşte tane tane pilav tarifi…

PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz

PİLAV TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin. Pirinçleri yıkayın ve süzün. Yağları pilav tenceresine alın. Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın. Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin. Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın. Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin. Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Şekerpare, Türk mutfağından yapımında yumurta, irmik ve tereyağı kullanılan şerbetli bir tatlıdır. Hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayırılan şekerpareler fındık, fıstık gibi kuruyemişlerle de süslenmektedir. Farklı yörelerde "Şerbetli kurabiye" olarak da bilinen Şekerpare'nin, değişmeyen tek özelliği lezzeti ve şerbetli olmasıdır. Pastane şekerparelerini aratmayan bu tarif misafirleriniz tarafından çok beğenilecek, damaklarınızda eşsiz bir lezzet bırakacak. Şerbetli tatlıların şahı şekerpare nasıl yapılır? İşte kolay şekerpare tarifi…

ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta ( bir yumurta sarısı üzeri için)

3 su bardağı un

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şekerpare tarifi şerbet malzemeleri

3 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın, ardından sıvı yağ, tereyağı ve limon kabuklarını ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını elinizde ezin ve karışımla özdeşleştirin. Ardından irmiği ekleyin, elekten geçirilen un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma yavaşça ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri iyice yoğurun. Hamuru biraz dinlendirdikten sonra şekil verin, hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalın arka kısmıyla şeritler çizin. Dilerseniz yuvarladığınız şekerpare tarifi hamurunuzu ortasına fındık koyarak da pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Şekerparenin ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerine döküyoruz ve şerbeti çekmesi için tatlıyı bekletiyoruz. Şekerpare şerbetini çektikten sonra antep fıstığı tozuyla ya da hindistan ceviziyle servis edin. Afiyet olsun…