Sofraların vazgeçilmezi sulu yemek tarifleri

Tavuk sote tarifi ev hanımları, çalışan kadınlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tavuk sote hem oldukça lezzetli hem de oldukça kolay bir yemektir. Soğan, sarımsak, salça, yeşilbiber ve domatesin harika karışımına tavuk da eklenince yemesine doyulmayan bir lezzet ortaya çıkar. Tavuk sote nasıl yapılır?

TAVUK SOTE TARİFİ MALZEMELERİ

300 gram kemiksiz tavuk but

3 adet yeşilbiber

1 adet kuru soğan

3 adet domates

1 kahve fincanı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Pul biber ve karabiber

TAVUK SOTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle kuşbaşı şeklinde doğranmış kemiksiz tavuk butunuzu tavaya atın. Tavukları orta derecede ateşte kavurmaya başlayın, öncelikle tavukların suyunu çekmesini bekleyin, tavuklar beyazlaşacak ve daha sonra piştikçe kızaracak. Tavuklar kızarmaya başlayınca yeşilbiberleri tavaya ekleyin, yeşilbiberlerden sonra domatesleri tavaya atın, aynı şekilde soğanları da kavurmaya başlayın. Yaklaşık 15 dakikalık kavurma işleminin ardından tavuk soteniz hazırdır demektir. Pişirme sırasında biberlerin ve domateslerin pişmesine soğanların da kavrulmasına özen gösterin. Şimdiden afiyet olsun...

Sulu köfte protein, vitamin c, vitamin b6, vitamin b12, selenyum, çinko, fosfor için iyi bir besin kaynağıdır. Sağlığa pek çok faydası bulunan köfte, hafızanın güçlenmesine ve unutkanlığın önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda önemli bir demir kaynağı olan köfte, kansızlık sorunları olanların sık başvurduğu bir seçenek olarak da biliniyor. Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya'ya dayanan ezilmiş et ismiyle anılan köftenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan sulu köfte akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Besin değeri yüksek, bu lezzetli köfte tarifi tadıyla damağınızda kalacak. Pratik sulu köfte nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla sulu köfte tarifi…

SULU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

250 gr kıyma

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Toz kırmızıbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

SULU KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…