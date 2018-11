Ekmekli güveçte et nasıl yapılır? Ekmekli güveçte et tarifi

Ekmekli güveçte et nasıl yapılır? Mantar, kırmızı et, kırmızı biber, kuru soğan ve yeşil biberin harika harmanlanmasıyla oluşan ekmekli güveç et yemeği tadıyla lezzetiyle vazgeçilmeyecek bir yemektir. Ekmekli güveçte et tarifi…

Gerekli malzemeler

Yarım kilo mantar

Yarım kilo dana veya kuzu eti

1 tane kırmızı biber

1 baş kuru soğan

2 diş sarımsak

3 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı Meksika baharatı

Sıvıyağ

Salça

Hamuru için gerekli malzemeler

1 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

Ekmekli güveçte et hazırlanışı – Ekmekli güveçte et nasıl yapılır?

Etlerimizi önce haşlayalım, daha sonra biraz sıvı yağ ile mantarları ve haşlanan eti bir güzel kavuralım.

Bu aşamada biberlerin üzerine küçük soğanları ve sarımsağı da keselim.

Hepsini birlikte kavuralım, baharatını ilave edelim ve suyunu koyup ağır ağır ateşte mantarlar pişene kadar pişirelim.

Diğer tarafta un, su, yumurta ve tuzla kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurup dinlendirelim.

Pişen eti güveç kabına alalım. Merdaneyle açtığımız hamuru güvecin üzerine kapatalım.

İsterseniz hamurun da üzerine bir yumurta sarısı sürebilirsiniz.

200 yüz derece fırında hamurun üstü pembeleşinceye kadar pişirin.

Servis ederken hamuru tabakların yanına ekmek niyetine koyalım.