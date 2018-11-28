Fırında kuşbaşı tavuk tarifi - Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Fırında kuşbaşı yemek tarifi hanımların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Kırmızı et kadar beyaz et de tercih edilir ve tavuğun tavada yapılışından ziyade fırında yapılışı da oldukça lezzetlidir. Fırında kuşbaşı tavuk tarifi burada. Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Fırında kuşbaşı tavuk için gerekli malzemeler - Fırında kuşbaşı tavuk tarifi

2 tavuk göğsü

250 gram mantar

2 adet domates

100 gram kaşar

sıvı yağ

toz kırmızı biber

tuz

aluminyum folyo

Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Öncelikle kızgın yağda daha önce doğradığınız tavuklarınızı kavurarak pembeleştirin. Kırmızı biber ve doğranmış mantarları ilave edin, suyunu çektirin.

Küp küp doğranmış domateslere, karabiber ve tuzu da ekleyip tekrar suyunu çektirin.

Daha sonra tavuğu folyoya alıp üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve bohça gibi kapatın. Folyoya iki üç ufak delik açın. Orta sıcaklıktaki fırında kaşar eriyene kadar pişirin.