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Fırında kuşbaşı tavuk tarifi - Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Ülkemizde tavuk eti en çok tüketilen besin malzemeleri arasında yer alır. Tavuk yemekleri de hem sağlık açısından hem de hafiflik açısından sıkça tercih edilir. Tavuk yemekleri gerek ev hanımları gerekse çalışan kadınların kolaylıkla yaptığı yemeklerdendir. Peki fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır? İşte en kolay fırında kuşbaşı tavuk yemek tarifi...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:36
Fırında kuşbaşı tavuk tarifi - Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Fırında kuşbaşı yemek tarifi hanımların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Kırmızı et kadar beyaz et de tercih edilir ve tavuğun tavada yapılışından ziyade fırında yapılışı da oldukça lezzetlidir. Fırında kuşbaşı tavuk tarifi burada. Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Fırında kuşbaşı tavuk için gerekli malzemeler - Fırında kuşbaşı tavuk tarifi

2 tavuk göğsü

250 gram mantar

2 adet domates

100 gram kaşar

sıvı yağ

toz kırmızı biber

tuz

aluminyum folyo

Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?

Öncelikle kızgın yağda daha önce doğradığınız tavuklarınızı kavurarak pembeleştirin. Kırmızı biber ve doğranmış mantarları ilave edin, suyunu çektirin.

Küp küp doğranmış domateslere, karabiber ve tuzu da ekleyip tekrar suyunu çektirin.

Daha sonra tavuğu folyoya alıp üzerine rendelenmiş kaşar serpin ve bohça gibi kapatın. Folyoya iki üç ufak delik açın. Orta sıcaklıktaki fırında kaşar eriyene kadar pişirin.

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Fırında kuşbaşı tavuk tarifi - Fırında kuşbaşı tavuk nasıl yapılır?
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