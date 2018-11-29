Tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote tarifi

Tavuk sote nasıl yapılır? En güzel tavuk sote tarifi için doğru adrestesiniz. Yapımı oldukça basit olan tavuk sote için gerekli malzemeler de hem oldukça ucuz hem heryede bulunabilen malzemelerdir. Tavuk sote yemeğinin yanında kaşarlı makarna tavsiye edilir.

Tavuk sote için gerekli malzemeler

300 gram kemiksiz tavuk but

3 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3 adet domates

1 kahve fincanı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Pul biber ve karabiber

Tavuk sote tarifi – Tavuk sote nasıl yapılır?

Öncelikle kuşbaşı şeklinde doğranmış kemiksiz tavuk butunuzu tavaya atın.

Tavukları orta derecede ateşte kavurmaya başlayın, öncelikle tavukların suyunu çekmesini bekleyin, tavuklar beyazlaşacak ve daha sonra piştikçe kızaracak.

Tavuklar kızarmaya başlayınca yeşil biberleri tavaya ekleyin, yeşil biberlerden sonra domatesleri tavaya atın, aynı şekilde soğanları da kavurmaya başlayın.

Yaklaşık 15 dakikalık kavurma işleminin ardından tavuk soteniz hazırdır demektir. Pişirme sırasında biberlerin ve domateslerin pişmesine soğanların da kavrulmasına özen gösterin.

Şimdiden afiyet olsun...