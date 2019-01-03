Abdigör köftesi tarifi

ABDİGÖR KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

(KÖFTE İÇİN) :

800 gram kemiksiz kuzu veya dana eti (yağsız ve sinirsiz)

Yeteri kadar su, tuz, karabiber

Pilav İçin:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su, tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet büyük boy soğan

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

ABDİGÖR KÖFTESİ YAPILIŞI:

Köfte için eti kasabınızda dövdürüp hamur haline getirin, içine tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan 8 parça koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak top haline getirin. Köfteleri 4 su bardağı suda haşlayın ve suyun içinden süzgeçle çıkarın. Pilav için köfteleri haşladığınız sudan 3 su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın. Önce harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Üzeri için yarımay şeklinde doğranmış soğanı tereyağında karamelize olana kadar kavurun. Servis tabağına aldığınız pilavın üzerine köfteleri yerleştirin ve karamelize soğanla birlikte servis yapın.