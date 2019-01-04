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Edirne mutfağından leziz bir tarif: Edirne tava ciğeri! Yapımı oldukça pratik olan bu lezzet evinizin vazgeçilmezi olacak. Peki Edirne tava ciğeri nasıl yapılır? Edirne tava ciğeri yapılırken hangi malzemeler kullanılır. İşte Edirne tava ciğeri tarifi...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 17:22
Edirne tava çiğeri tarifi

EDİRNE TAVA ÇİĞERİ MALZEMELER:

-500 gram dana ciğeri

-1 çorba kasesi un,tuz

-10 adet kurutulmuş Arnavut biberi

KIZARTMAK İÇİN :

-Sıvıyağ

EDİRNE TAVA ÇİĞERİ YAPILIŞI:

Ciğeri zarlarından ve sinirlerinden ayırarak baton şeklinde kesin ve dinlenmesi için buzluğa atın. En az 1-2 saat sonra çıkarıp ince yaprak şeklinde dilimleyin. Buzlu suda 10 dakika dinlendirip suyunu süzün. Kâğıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. Derin bir kapta un ve tuzu karıştırıp ciğerleri bu karışıma bulayın. Fazla ununu silkeleyin. Bir tencereye bol yağ koyup kızdırın. Ciğeri içine atıp 2-3 dakika kızartın. Kuru biberle servis yapın.

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Edirne tava çiğeri tarifi
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