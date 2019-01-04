Soğan gallesi tarifi

SOĞAN GALLESİ İÇİN MALZEMELER:

-Bir buçuk kg kuşbaşı kuzu

-500 gram arpacık soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-6-7 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı salça

-1 su bardağı sıcak su, tuz, pul biber

-3-4 adet kurutulmuş Arnavut biberi

SOĞAN GALLESİ YAPILIŞI:

Eti arpacık soğanla birlikte büyükçe bir tencereye alın. Tereyağını ilave edin ve 3-4 dakika kavurun. Sarımsak, salça ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra tüm malzemeyi bir güveç kabına boşaltın ve üzerine sıcak suyu gezdirin. Tuzunu ayarlayın ve kurutulmuş Arnavut biberlerim dizin. Güveç kabının kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2 saat pişirin.