Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Et Yemekleri Haberleri > Soğan gallesi tarifi

Çorum yöresinden çok farklı bir tarif: Soğan gallesi! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki soğan gallesi nasıl yapılır? Soğan gallesi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:47
Soğan gallesi tarifi

SOĞAN GALLESİ İÇİN MALZEMELER:

-Bir buçuk kg kuşbaşı kuzu

-500 gram arpacık soğan

-2 çorba kaşığı tereyağı

-6-7 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı salça

-1 su bardağı sıcak su, tuz, pul biber

-3-4 adet kurutulmuş Arnavut biberi

SOĞAN GALLESİ YAPILIŞI:

Eti arpacık soğanla birlikte büyükçe bir tencereye alın. Tereyağını ilave edin ve 3-4 dakika kavurun. Sarımsak, salça ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra tüm malzemeyi bir güveç kabına boşaltın ve üzerine sıcak suyu gezdirin. Tuzunu ayarlayın ve kurutulmuş Arnavut biberlerim dizin. Güveç kabının kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 2 saat pişirin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Soğan gallesi tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN