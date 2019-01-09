Çullama köftesi tarifi

ÇULLAMA KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

-500 gram kıyma

-1 adet soğan

-1 çay bardağı ince bulgur

-8-10 dal maydanoz

-Tuz, kimyon, karabiber, yenibahar

-Köfteleri bulamak için :

-3 adet yumurta, 3 çorba kaşığı un

-1 çorba kaşığı yoğurt

ÇULLAMA KÖFTESİ YAPILIŞI:

Köfte için kıymayı yoğurma kabına alın. İçine rendelenmiş soğan, ince bulgur, kıyılmış maydanoz, tuz, kimyon, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Biraz su ekleyerek tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. 5 su bardağı suyu bir tencereye alıp köfteleri haşlayın ve süzün. Köfteleri bulamak için bir kapta yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Haşlanmış köfteleri bu sosa bulayın ve kızdırılmış sıvıyağda önlü arkalı kızartın. Sıcak olarak servis yapın.