Memleket sarması tarifi

MEMLEKET SARMASI İÇİN MALZEMELER:

-Kuzu kol parça kemikli 180 gramlık 6 adet Tereyağı 2 yemek kaşığı

-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı

-Un 2 yemek kaşığı

-Maydonoz ince kıyım 2 yemek kaşığı

-Pirinç kırık yarım çay bardağı

-Bulgur yemeklik yarım çay bardağı Dana Kıyma 200 gram

-Kuru soğan ince kıyım (yarım)

-Tuz yeteri kadar

-Karabiber yarım çay kaşığı

-Kimyon yarım çay kaşığı

MEMLEKET SARMASI YAPILIŞI

Kuzu Kolları una bulayarak tereyağı ilavesi ile tereyağı ve zeytinyağı ile derin bir tencerede pişiriniz. Soğuk su ilavesi ile pişmeye bırakınız. Diğer tarafta köfte malzemelerini birleştirerek köftelik harcı elde ediniz. Köfte harcını fındıktan biraz daha iri olacak şekilde toplar halinde elde yuvarlayınız. Etler pişmeye yakın köfteleri de su içine ilave ederek pişmesini sağlayınız. Pişen köfte ve etleri 1 parça et ve köfte ilavesi ile servis ediniz. Servis esnasında üzerine maydanoz serpebilirsiniz.