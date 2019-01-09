Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Et Yemekleri Haberleri > Memleket sarması tarifi

Memleket sarması tarifi

Aydın yöresinden çok farklı bir tarif: Memleket sarması! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki Memleket sarması nasıl yapılır? Memleket sarması yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte Memleket sarması tarifi...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:52
Memleket sarması tarifi

MEMLEKET SARMASI İÇİN MALZEMELER:

-Kuzu kol parça kemikli 180 gramlık 6 adet Tereyağı 2 yemek kaşığı

-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı

-Un 2 yemek kaşığı

-Maydonoz ince kıyım 2 yemek kaşığı

-Pirinç kırık yarım çay bardağı

-Bulgur yemeklik yarım çay bardağı Dana Kıyma 200 gram

-Kuru soğan ince kıyım (yarım)

-Tuz yeteri kadar

-Karabiber yarım çay kaşığı

-Kimyon yarım çay kaşığı

MEMLEKET SARMASI YAPILIŞI

Kuzu Kolları una bulayarak tereyağı ilavesi ile tereyağı ve zeytinyağı ile derin bir tencerede pişiriniz. Soğuk su ilavesi ile pişmeye bırakınız. Diğer tarafta köfte malzemelerini birleştirerek köftelik harcı elde ediniz. Köfte harcını fındıktan biraz daha iri olacak şekilde toplar halinde elde yuvarlayınız. Etler pişmeye yakın köfteleri de su içine ilave ederek pişmesini sağlayınız. Pişen köfte ve etleri 1 parça et ve köfte ilavesi ile servis ediniz. Servis esnasında üzerine maydanoz serpebilirsiniz.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Memleket sarması tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN