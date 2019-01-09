Sakala çarpan çorbası tarifi

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- Yeteri kadar su

-1 çay bardağı erişte, 1 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyğı

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 çorba kaşığı biber salçası

-Tuz, pul biber, kuru nane

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimeği bir gece önce üzerini gececek kadar suda ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yarı yarıya yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın. Erişteyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Salçaları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kuru nane ve pul biberi ekleyin. Sosu ocaktan alın ve çorbaya ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın ve bir taşım daha kaynatın. Sıcak servis yapın.