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Afyon yöresinden çok farklı bir tarif: Sakala çarpan çorbası! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Peki sakala çarpan çorbası nasıl yapılır? Sakala çarpan çorbası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:52
Sakala çarpan çorbası tarifi
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

- 1 su bardağı yeşil mercimek

- Yeteri kadar su

-1 çay bardağı erişte, 1 adet soğan

-2 çorba kaşığı tereyğı

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 çorba kaşığı biber salçası

-Tuz, pul biber, kuru nane

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimeği bir gece önce üzerini gececek kadar suda ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yarı yarıya yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın. Erişteyi ekleyin ve yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Yemeklik doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Salçaları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kuru nane ve pul biberi ekleyin. Sosu ocaktan alın ve çorbaya ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın ve bir taşım daha kaynatın. Sıcak servis yapın.

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Sakala çarpan çorbası tarifi
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