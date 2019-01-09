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Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti: ! Bildiğiniz tüm köfteleri unutun, bu tarif evinizin vazgeçilmezi olacak. Peki Sandal köfte nasıl yapılır?Sandal köfte yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:52
Sandal köfte tarifi

SANDAL KÖFTE MALZEMELER (KÖFTE HARCI İÇİN):

-Dana Kıyma 400 gram

-Kuzu Kıyma 100 gram

-Tuz Yeteri Kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Kırmızı Toz biber 1 çay kaşığı

-Kimyon 1 çay kaşığı

-Yumurta 1 çay kaşığı

İÇ HARCI İÇİN:

-Ispanak 500 gram

-Taze mantar Doğranmış 250 gram Bezelye Ayıklanmış yarım çay bardağı

-Kuru Soğan ince kıyım 1 adet soğandan

-Tuz yeteri kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı

-Sarımsak 1 diş doğramış

HAZIRLANIŞI (KÖFTE HARCI):

Tüm malzemeler yoğrulur ve 5 eşit parçaya bölünür. Bölünen parçalar ince tabaka halinde fırın tepsisi içinde sandal gibi şekillendirilir. 180 DERECE fırında 10- dk. Kadar pişirilir.

İÇ HARCI:

Doğranan tüm malzemeler sırası ile soğan, sarımsak, mantar, ıspanak olacak şekilde tavada sotelenir. Baharat ile lezzetlendirilir ve kenara alınır

SANDAL KÖFTE SUNUM

Fırında pişen köfte içine hazırlanan iç harç ora kısmına yerleştirilir. Tekrar 2-3 dk fırında pişirilir. Resimdeki şekilde servis edilir.

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Sandal köfte tarifi
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