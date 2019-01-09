Sandal köfte tarifi

SANDAL KÖFTE MALZEMELER (KÖFTE HARCI İÇİN):

-Dana Kıyma 400 gram

-Kuzu Kıyma 100 gram

-Tuz Yeteri Kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Kırmızı Toz biber 1 çay kaşığı

-Kimyon 1 çay kaşığı

-Yumurta 1 çay kaşığı

İÇ HARCI İÇİN:

-Ispanak 500 gram

-Taze mantar Doğranmış 250 gram Bezelye Ayıklanmış yarım çay bardağı

-Kuru Soğan ince kıyım 1 adet soğandan

-Tuz yeteri kadar

-Karabiber 1 çay kaşığı

-Zeytinyağı 2 yemek kaşığı

-Sarımsak 1 diş doğramış

HAZIRLANIŞI (KÖFTE HARCI):

Tüm malzemeler yoğrulur ve 5 eşit parçaya bölünür. Bölünen parçalar ince tabaka halinde fırın tepsisi içinde sandal gibi şekillendirilir. 180 DERECE fırında 10- dk. Kadar pişirilir.

İÇ HARCI:

Doğranan tüm malzemeler sırası ile soğan, sarımsak, mantar, ıspanak olacak şekilde tavada sotelenir. Baharat ile lezzetlendirilir ve kenara alınır

Fırında pişen köfte içine hazırlanan iç harç ora kısmına yerleştirilir. Tekrar 2-3 dk fırında pişirilir. Resimdeki şekilde servis edilir.