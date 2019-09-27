Amasya şıngır kebabı tarifi! Şıngır kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Amasya yöresine ait olan bir yemek türü olarak öne çıkan şıngır kebabı, ortalama 1.5 kg kuzu kuşbaş etinden ve 1 kg ince patlıcandan yapılır. Damakta bıraktığı tat ile öne çıkan şıngır kebabı, piknik gibi açık hava etkinliklerde tercih edilir. Zira, şıngır aleti ile beraber bu kebabı yapılışı belirli zorluklar içermektedir. Peki, şıngır kebabı nasıl yapılır? İşte, malzemeleri ve yapılışı...

ŞINGIR KEBABI MALZEMELERİ

1.5 kg. kuzu kuşbaşı

1 kg. ince patlıcan

1/2 gr. yeşil sivri biber (tatlı)

ŞINGIR KEBABI YAPILIŞI VE TARİFİ

Tuz-karabiber Patlıcanlar alacalı soyulur.

Halka şeklinde doğranır.

20 dakika tuzlu suda bekletilir. Et tuzlanır.

Bir patlıcan bir et olmak üzere şıngır şişlerine dizilir.

Odun ateşi küllenene kadar beklenir ve şıngır aleti üzerine yerleştirilir.

Şıngırın çarkı elle çevrilerek pişirilir.

Yeşil biberler ateşte közlenir, pişen kebabın üzerine konularak Tepoşlu (Bir nevi kapaklı bakır sahan) da 15 dakika demlendirilir.

Sıcak olarak servis yapılır, afiyet olsun...