Sulu köfte nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla sulu köfte tarifi…

Kökeni Orta Asya ve Mezopotamya'ya dayanan köfteden eski kaynaklarda ezilmiş et anlamına gelen ''kuffette'' ismiyle bahsedilmiştir. Osmanlı saray mutfağında da önemli bir yere sahip olan köfte 15. yüzyılda kûfte olarak anılmaya başlanmıştır. Anadolu'nun hemen her bölgesinde severek tüketilen, farklı çeşitleri bulunan köftenin birçok faydalı yönü bulunuyor. İçli köfte, İzmir köfte, İnegöl köfte, Tekirdağ köfte, Akçaabat köfte gibi farklı yörelere özgü çeşitleri bulunan, doğal yağ oranı yüksek bu yemek tadıyla damağınızda kalacak. Akşam yemeğine pratikçe hazırlayabileceğiniz sulu köfte tarifi sizlerle. Lezzetli sulu köfte nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak sulu köfte tarifi...

SULU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

250 gr kıyma

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 çay bardağı köftelik bulgur

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Toz kırmızıbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

SULU KÖFTE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba kıymayı alın, üzerine incecik kıyılmış soğanı ve maydanozu ekleyin. Yumurta, köftelik bulguru ekleyin ve yoğurun. Ardından toz kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir. Köfteyi iyice yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parçaları yuvarlayın. Yuvarladığınız köfteleri un dolu tepside bekletin. Geniş bir tencereye yağı ve soğanları alın. Soğanlar kavrulduktan sonra salçayı, tuzu ve küp küp doğranmış patates ve havucu ilave edin, tencereyi karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak suyu tencereye aktarın. 10 dakika kadar pişirin. Pişen patateslerin içine unlanan köfteleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve köfteler pişene kadar pişirin. Üzerine baharat serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

SULU KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Köfteleri unlamanız köftelerin birbirine yapışmasını önleyecektir.

Yemeği pişerken çok karıştırmamaya özen gösterin, yemeği çok karıştırmanız yumuşayan patates ve havuçlarınızın ezilmesine neden olacaktır.

SULU KÖFTE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Köfteler pişene kadar ocağınız açık kalsın. Ara ara köftenizin kıvamına bakın, köfteler piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz.

SULU KÖFTE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Porsiyon Sulu Köfte 262.79 kcal 267.33 Gram, Yarım Porsiyon Sulu Köfte 131.39 kcal 133.67 Gram