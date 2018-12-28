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tarifi - Evde lokanta usulü lahmacun tarifi

lezzeti ile vazgeçemediğimiz hamur işlerinin başında yer alır. Genellikle restoranlarda yenen lahmacunu evinizde de yapmanız mümkün. Aşağıdaki tarifi adım adım takip ederek akşam yemeği için lahmacununuzu yapabilirsiniz. Lahmacun tarifi içerisine yer alan malzemeler ve adım adım yapılışı sizlerle. Evde lokanta usulü yapmak için hadi başlayalım.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:14
Lahmacun tarifi - Evde lokanta usulü lahmacun tarifi

Lahmacun için malzemeler;

250 gr kıyma

1,5 diş sarımsak

40 gr acı biber salçası (Tercihen)

40 gr tatlı biber salçası

1,5 çay kaşığı Birecik toz biber

125 gr kuyruk

Yarım demet maydanoz

40 gr nar ekşisi

50 gr ceviz

125 gr soğan

1,5 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

50 gr tuz

550 gr domates

50 gr sivri biber

50 gr kırmızı acı biber (Tercihen)

EVDE LAHMACUN YAPILIŞI

Öncelikle boş bir kabın içerisine 250 gram kıymanızı boşaltınız. Daha sonra malzemeler listesinde yer alan sebzeleri ince ince kıyın. Sebzeleriniz kıyıldıktan sonra kıymalı kabın içerisine boşaltın. Biraz karıştırdıktan sonra sırasıyla karabiber, kimyon, toz biber ve son olarak tuzu ilave edin. Ardından eldiven yardımı ile iyice karıştırınız.

Hamurunuzu ince bir şekilde açtıktan sonra lahmacun içini ekleyin ve fırına verin. Çok gevrek istiyorsanız hamur piştikten sonra biraz daha bekleyin. Afiyet olsun…

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Lahmacun tarifi - Evde lokanta usulü lahmacun tarifi
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