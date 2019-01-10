İskefe böreği tarifi

İSKEFE BÖREĞİ MALZEMELER:

-Un

-1 Litre su

-Tuz

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir kabın içerisine tuz ve su alabildiği kadar un ile karıştırılarak sert olacak şekilde yoğurulur.Hamur biraz dinlendikten sonra küçük yumaklar halinde kesilip oklava yardımı ile incecik açılır.Kızdırılan sacın üzerine oklava yardımı ile konulur ve aktaracak ile hafif pişirilir. Pişen işkefeler üst üste konularak istiflenir.

İÇ HARCI:

Yağlı çökelek 500 gram, Maydanoz yarım demet ince kıyılmış, Üzeri ve aralara yaymak için eritilmiş tereyağı 1 su bardağı

Börek Hazırlanışı

İşkefelerin üzeri ılık su ile hafif ıslatılır.

Biraz beklettikten sonra yuvarlak bir tepsi altı yağlanır. Bir kat yufka bir kat içerisine maydanoz, çökelek karışımı konularak üst üste bu işlem 12 yufka ile yapılır. Katların arasına eritilmiş tereyağı gezdirmeyi unutmayınız.

En son olarak üzeri eritilmiş tereyağı ile yağlanır. 180 DERECELİK fırında 15 dakika pişirilir. Alt üst yapılıp çevrildikten sonra 15 dakika kadar tekrar bekletilir. Fırından çıkınca eritilmiş tereyağı ile yağlanarak ılık olarak servis edilir.

İÇ HARCI:

iş Kefe süt, un, yumurta, su karışımından da yapılır.