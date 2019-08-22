Bayatlamayan kıyır poğaça tarifi! Kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır?

Sofraların severek tüketilen bayatlamayan kıyır poğaçası tarifi merak ediliyor. Bir çörek türü olan poğaça tariflerinden kabartma tozlu poğaça nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki bayatlamayan kıyır poğaça nasıl yapılır?

BAYATLAMAYAN KIYIR KIYIR POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gr oda sıcaklığında margarin veya tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

2 yumurta birinin sarısı üstü İçin ayrılacak ( geri kalanı hamur içine giriyor )

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İçi için ;beyaz peynir

Üzeri için; çörek otu

BAYATLAMAYAN KIYIR KIYIR POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

Yoğurma kabına malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Merdane ile yarım cm -bir cm kalınlığında açarak yuvarlak yada istediğiniz şekilde keserek ortasına yine arzumuz dahilinde beyaz peynir kullanıyoruz. ( Ben süzme peynir tercih ettim çok lezzetli oluyor, dilerseniz sizler pul biberli patatesli iç harçları da kullanabilirsiniz.)

Şekillendirilmiş poğaçaları yumurta sarısı ile fırçalayarak çörek otu serpiştiriyoruz ve hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirme yapıyoruz.

Günlerce bayatlamadan duran kıyır kıyır tadına doyamayacağınız muhteşem bir poğaça elde ediyoruz. Bera Tatlı dünyasına tarifi için tşk ederim. Yapacakların ellerine sağlık şimdiden afiyet olsun.