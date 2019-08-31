Bal kabaklı pide tarifi!

İster hazır baklava yufkası isterseniz de kendi eliniz ile açacağınız baklava yufkası ile aynı incelikte hamur bezeleriyle hazırlayabileceğiniz bal kabaklı pidenin hem pişirmesi hem de hazırlaması kolay. Misafirlerinizi farklı bir tat ile şaşırtmak istiyorsanız sizi bal kabaklı pide tarifine alalım.

Malzemeler:

Dört yemek kaşığı ayçiçek yağı

Bir su bardağı toz şeker

Yüz gram ceviz içi (iri kıyılmış)

İki dilim bal kabağı

Sekiz adet hazır baklava yufkası

Hazırlanışı:

Kabakların kabuğunu soyup suyun içerisinde dinlendirin. Ardından rende yardımıyla rendeleyin.

Geniş bir tavanın içerisinde yağı kızdırın. Ardından bal kabaklarını ceviz içi ve su ile birlikte 5 dakika boyunca kavurun. Daha sonra soğuması için bekletin.

Bir kat yufkayı fırın tepsisinin üzerine serin. Fırça ile yufkanın üstünü yağlayın. Üstüne bir miktar toz şeker dökün. Aynı işlemlere yufkalar dört kat olana kadar devam edin.

Bal kabaklı harcı yufkanın üzerine yayın. Kalan yufkaları da aralarını yağlayarak üst üste tepsinin üstüne dizin.

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Ardından tepsini fırına verin.

20 dakika pişirin.

Fırından çıkan böreği dilimleyerek servis edebilirsiniz.