Talaş böreği tarifi: Milföylü talaş böreği nasıl yapılır?

Hem lezzetli hem pratik olan talaş böreği sofraların gözde yiyeceği olmayı sürdürüyor. Çayın yanına en güzel giden börek türlerinden biri olan milföylü talaş böreği malzemeleri merak ediliyor. Hazırlaması kolay ve uzun süre bozulmadan bekletilen bir börek tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Peki milföylü talaş böreği nasıl yapılır?

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ

Havuç ve patatesi yarı yarıya haşlayın. Küçük küpler şeklinde doğrayın. Bir tencerede kuşbaşı eti kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. İçine küp doğranmış domatesi katıp 1- 2 dakika kavurun. Milföy hamurunu düz bir zemin üzerine yayın. Yarısına karışımdan koyup, diğer yarısını harcın üzerine örtün. Milföyler bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELERİ

250 gram ufak doğranmış yağsız kuşbaşı et

1 adet küçük boy domates

Yarım su bardağı bezelye

1'er adet havuç ve patates

Tuz ve karabiber

10 adet milföy hamuru

ÜZERİ İÇİN

Çörekotu

1 adet yumurta sarısı

MİLFÖYLÜ TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

15 adet milföy hamuru

750g kuzu kuşbaşı et

250g haşlanmış bezelye

2 adet havuç

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı doğranmış dereotu

1 yumurtanın sarısı

çörek otu

HAZIRLANMASI:

etleri yıkayıp tencereye koyun. (eğer et çok yağlı ise yağlarını temizleyin.)

etler bıraktığı suyu çekene kadar ara sıra karıştırarak ve kapağı kapalı olarak pişirin.

tencereye tuz, karabiber, kekik ve dereotunu ekleyin.

havuçların kabuklarını kazıyın. bezelye büyüklüğünde küpler halinde doğrayın. bunu pişmekte olan etin üzerine ekleyip 2-3 dakika kavurun.

bezelyelerin suyunu süzüp tencereye ekleyin ve karıştırın. ateşi söndürüp etin soğumasını bekleyin.

buzluktan çıkardığınız milföyleri tepsiye tek sıra halinde dizin. (etler soğurken milföyler de çözülmüş olacaktır.) hamurların ortasına bir yemek kaşığı etli harçtan koyun ve bohça gibi kapatın. kat yeri alta gelecek şekilde tepsiye aralıklarla dizin. üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. önceden ısıtılmış 200C fırında pişirin.