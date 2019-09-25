Ravioli nasıl yapılır? İşte İtalyan Mutfağından gelen nefis lezzet: Ravioli tarifi ve yapılışı

Ravioli yapılışı emek isteyen bir İtalyan lezzetidir. Tarihi 14. Yüzyıla kadar giden bu tarif; leziz sosu et suyu ile servis edilir. Ayrıca özelliği hamurun dikdörtgen şekilde kesilmesidir. Peki, Ravioli nasıl yapılır? İşte son zamanlarda merakla araştırılan Ravioli tarifi!

RAVİOLİ TARİFİ

Ravioli malzemeleri:

Hamuru için gerekli malzemeler: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı su, 150 gram irmik 125 gram un

İç harcı için: 1 dal taze fesleğen, 2 yemek kaşığı lor peyniri, tuz, 2 dilim balkabağı

Sosu için: 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 çay bardağı balkabağı püresi, 2 çay kaşığı zerdeçal, 200 mililitre krema

Üzeri için: taze fesleğen ve Rendelenmiş parmesan peyniri

RAVOLİ YAPILIŞI

Öncelikle raviolinin iç harcını yapmaya başlayın. Balkabaklarını, fırında iyice yumuşayana kadar közleyip bir kaba alın.

Hamuru için lor peyniri ve tuzu ilave edip püre halline gelene kadar malzemeleri karıştırın. Orta sertlikte hamur elde edin. Hamuru tezgaha alın ve mantı hamuru kalınlığında açın.

Hamurdan 3 sanitmetre boyutlarında kare parçalar eksin. Hamur parçalarının üzerine fırça ile yumurta sürün. Hamurların ortasına lor peyniri püresini yerleştirin. Diğer hamur parçasını üzerine kapatıp mantı parçası elde edin.

Tencere suyu alın içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Kaynar suda ravilolileri yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirin.

Sosu için krema, zerdeçal, balkabağı püresi ve labne peynirini bir sos tenceresine alıp kıvama gelene kadar kaynatın.

Haşlanmış ravilolileri servis tabağına alın, üzerine sosunu ilave edin. Rendelenmiş peyniri de üzerine serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.