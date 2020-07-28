Masterchef hingel tarifi! En güzel ve pratik hingel nasıl yapılır? Hangi yörenin yemeği?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan hingel yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler hingel nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hingel nasıl yapılır? İşte Masterchef hingel tarifi…

MASTERCHEF HINGEL TARİFİ! HINGEL NASIL YAPILIR?

Hingel Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Kıymalı iç harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

300 gram kıyma

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 demet maydanoz (arzuya göre)

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Hingel Tarifinin Püf Noktası

Mantının hamuru hafif sert ve ele yapışmayan bir kıvamda olmalı, avuç içinizle bastırarak yoğurduğunuz hamuru merdane ya da oklava yardımıyla açmalısınız.Hingel iç harcını arzuya göre patatesli ya da peynirli olarak hazırlayabilirsiniz.

Hingel Tarifi Nasıl Yapılır?

Kıymalı iç harç için; kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Ayıklayıp bol suda yıkadığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Kıyma, kuru soğan, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu harmanlayın. Unu derin bir karıştırma kabına alın. Kenar kısımlarda kalan unun üzerine tuz serpiştirin. Orta kısmını havuz gibi açıp yumurtayı kırın. Ilık suyu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız sert yapılı hamuru dört eşit bezeye ayırın. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla açın. Yuvarlak bir kalıp ya da bardak ağzı yardımıyla şekil verin. Hamur bezeleri bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hamurların orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun. Kenar kısımlarını içe doğru alıp sağlı sollu birbiri üzerine bindirerek uzunlamasına kapatın. Aynı işlemi tüm mantılara uygulayın. Hazırladığınız mantıları derin bir tencerede bulunan kaynar suya parti parti bırakın. Yumuşayıp kaynar su yüzeyine çıkana kadar haşlayın. Haşlanmış mantıları bir süzgeç yardımıyla servis tabağına alıp arzuya göre kızdırılmış tereyağ, sarımsaklı yoğurt ya da domates sos eşliğinde ılık olarak servis edin.

Kaynak: yemek.com

HİNGEL HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Fraklı yörelerde farklı isimlerle bilinen bir mantı çeşidi olan Hingel'in Erzurum yöresine ait olduğu bilinmektedir. Öte yandan Sivas'ta da çoğunlukla yapılmaktadır.