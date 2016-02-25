Sandviç Kurabiye Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri bir kaseye alıp hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun.
Ardından 2 yağlı kağıt arasında hamuru serçe parmak kalınlığında açın. Bir kalıp yardımıyla yuvarlaklar kesin ve fırın tepsinize alın.
Kürdan yardımıyla üzerine delikler açıp 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin ve fırından çıkartıp tepsinin üzerinde soğumaya bırakın.
Marsmellow için
Yumurta beyazı, kabartma tozu ve tuzu köpük oluncaya kadar çırpın.
Bir tencerede su ve toz şekeri karıştırarak kaynatın. Jelatinleri bir kapta soğuk suda bekletin. Yumuşadıktan sonra alıp, ılıyan şerbetin içine ekleyin ve eritin. Sonra çok ince bir şekilde çırptığınız yumurta beyazına eklemeye başlayın. Bu işlemi yaparken çırpmaya devam edin. Tüm şurubu bu şekilde çok yavaş bir şekilde ekleyin.
Geniş bir borcama yağlı kağıt yerleştirin. Üzerine hazırladığınız marsmellowu dökün ve yayıp buzlukta kıvam almasını sağlayın.
Marsmellow kıvam aldıktan sonra buzluktan çıkartın ve kurabiyeyi kestiğiniz kalıbın aynısıyla yuvarlak marsmellowlar elde edin.
Kurabiyelerden bir tanesini alın üzerine marsmellow yerleştirin ve bir diğer kurabiyeyi tam üzerine kapatarak sandviç elde edin. Tüm kurabiyeleri bu şekilde sandviçler olacak şekilde hazırlayın.
Çikolatayı benmari usulü eritin. Ardından içerisine tereyağı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kurabiyeleri çikolata sosun içerisine teker teker batırın ve her yerlerini çikolata ile kapladıktan sonra yağlı kağıdın üzerine yerleştirin ve buzdolabında iyice soğutun.