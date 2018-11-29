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Evde nasıl yapılır - evde barbekü sos tarifi

genel olarak ızgara et ve tavuk yemeklerinin yanında tüketilir. Bununla birlikte ev hanımları ve çalışan hanımlar et ve tavuk ızgara yemeklerinin yanında barbekü sosu servis eder. En kolay barbekü sosu tarifi burada…

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:29
Evde barbekü sos nasıl yapılır - evde barbekü sos tarifi

Barbekü sosunuzu evinizde hazırlamayı denediniz mi? En kolay barbekü sos tarifi ile ızgara yemeklerinin yanında çok sevdiğiniz barbekü sosunu tüketebileceksiniz…

İşte Barbekü sosu için gerekli malzemeler

Bir çay kaşığının yarısı hardal

Yarım bardak esmer şeker

2 çay kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı ketçap

Yarım fincan üzüm sirkesi

Evde barbekü sosu nasıl yapılır?

Öncelikle tüm malzemelerinizi büyükçe bir kaba koyun.

Daha sonra kaba koyduğunuz malzemelerdeki baharatlar ve şeker eriyinceye kadar çırpın. Barbekü sosunuzu hava geçmeyecek şekilde bir kabın içerisine koyun ve 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.

Barbekü sosunun püf noktası kullanmadan önce 1 gece kesinlikle buzdolabında kalacak olmasıdır.

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