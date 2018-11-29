Evde barbekü sos nasıl yapılır - evde barbekü sos tarifi

Barbekü sosunuzu evinizde hazırlamayı denediniz mi? En kolay barbekü sos tarifi ile ızgara yemeklerinin yanında çok sevdiğiniz barbekü sosunu tüketebileceksiniz…
İşte Barbekü sosu için gerekli malzemeler
Bir çay kaşığının yarısı hardal
Yarım bardak esmer şeker
2 çay kaşığı kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı ketçap
Yarım fincan üzüm sirkesi
Evde barbekü sosu nasıl yapılır?
Öncelikle tüm malzemelerinizi büyükçe bir kaba koyun.
Daha sonra kaba koyduğunuz malzemelerdeki baharatlar ve şeker eriyinceye kadar çırpın. Barbekü sosunuzu hava geçmeyecek şekilde bir kabın içerisine koyun ve 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.
Barbekü sosunun püf noktası kullanmadan önce 1 gece kesinlikle buzdolabında kalacak olmasıdır.