Kabak graten nasıl yapılır? Kabak graten tarifi...

Kabak graten nasıl yapılır? Özellikle hanımlar tariflerini bilmedikleri veya emin olamadıkları yemeklerle ilgili internette araştırma yapıyorlar. Kabak graten lezzeti ile herkesin damaklarında ayrı bir tat bıraksa da yapımı birçok kişi tarafından bilinmez. Biz de sizler için Kabak graten tarifi hazırladık...

Kabak graten nasıl yapılır?

Kabak graten yapımı basit ve tadı güzel olan ancak çok fazla kişi tarafından bilinmeyen bir yemek türüdür. Evde fazlalık oluşturan kabaklarla bile yapımını çok basit bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir yemek türü olan kabak graten için hangi malzemeler gereklidir;

Kabak graten için gerekli olan malzemeler;

1 kilo kabak

1 adet soğan

4 adet havuç

Kaşar peyniri

Yarım demet maydonoz

Yarım demet dereotu

3 veya 4 adet yumurta

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

3 yemek kaşığı buğday unu

Yapılışı: Öncelikle kabakları küp şeklinde doğradıktan sonra, yanlarında bulunan 4 adet havucu rendeleyin.

Bu işlemden sonra kabakları ve havuçları tavanın içine koyun ve zeytinyağı ile sotelemeye başlayın. Sote haline geldiği zaman ise Soğanları yemeklik doğrayın, havuçları mümkün olduğunca minik küpler halinde doğrayın, sarımsakları ezin, domatesleri küp küp doğrayın. Sıvı yağı tavaya alın, kızınca yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. 2-3 dakika soteledikten sonra tereyağını ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsak ve havuçları da ekleyin. Birkaç dakika sonra domatesleri de ekleyip biraz yumuşamalarını bekleyin ve kıymayı ekleyip kavurmaya başlayın. Kıyma, kavrulmuş gibi gözükmeye başlayınca salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Üzerine 3/4 su bardağı sıcak su ekleyin, baharatlarını da koyup kısık ateşte tıkırdamaya bırakın. Diğer tarafta beşamel sosu hazırlayın. Tereyağı eritin, unu eleyerek ekleyin. Unun kokusu çıkınca sütü eklemeye başlayın ama eklerken bir yandan da çırpmayı ihmal etmeyin. Kaynamaya başlayan süte tuz ve baharatlarını da ekleyip 10 dakika kadar tıkırdamaya bırakın. Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Bir fırın kabının dibine önce bir miktar beşamel sos sürün. Sonra kabak dilimlerini aynı lazanya yaprağı döşermiş gibi tek sıra döşeyin. Üzerine kıyma sos gezdirin, onun da üzerine beşamel sos ve tekrar kabak dilimleri. 4. sıra kabağı dizdikten sonra sadece beşamel sos gezdirin ve rendelenmiş kaşar peynirinden serpin. Önceden ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişirin.