Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Sebze Yemekleri Haberleri > Etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Etsiz sebze yemeği tarifi…

Etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Etsiz sebze yemeği tarifi…

Nefis ve kalorisi az yemekler ile hem formunuza dikkat edin hem de güzel bir akşam yemeği yiyin. Hem maddi olarak çok sarsmayacak hem de bir o kadar lezzetli etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için en iyi sebzeli yemek tariflerini sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:59
Etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Etsiz sebze yemeği tarifi…

Fazla kilolarına dikkat edip aynı zaman da güzel yemekler yemek mi istiyorsunuz? Hem maddi olarak sizi sarsmayacak hem de kalorisi oldukça az ni sizler için derledik. İşte hem uygun hem lezzetli hem kalorisi az sebze yemekleri…

ETSİZ SEBZE YEMEKLERİ

Karnabahar yemeği – 1 porsiyon - 111 kcal

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 2 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvı yağ
  • Pul biber
  • Et suyu veya sıcak su

Semizotu yemeği – 1 porsiyon - 165 kcal

  • 1 demet semizotu
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet sivri biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı kırık pirinç
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 su bardağı sıcak su
  • 2 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Ispanak yemeği – 1 porsiyon – 133 kcal

  • 1 kg ıspanak.
  • 1 adet kuru soğan.
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz.
  • Karabiber.
  • Pul biber.

Fırın Poşetinde Karışık Sebze Tarifi – 1 porsiyon – 187 kcal

  • 4 adet patates,
  • 5 adet sivri biber,
  • 1 adet büyük kapya biber,
  • 1 adet küçük soğan,
  • 4 diş sarımsak,
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağı,
  • 1 çay kaşığı silme karabiber,
  • 1 tatlı kaşığı tuz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Etsiz sebze yemeği tarifi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN