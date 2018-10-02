Etsiz sebze yemeği nasıl yapılır? Etsiz sebze yemeği tarifi…

Fazla kilolarına dikkat edip aynı zaman da güzel yemekler yemek mi istiyorsunuz? Hem maddi olarak sizi sarsmayacak hem de kalorisi oldukça az etsiz sebze yemeklerini sizler için derledik. İşte hem uygun hem lezzetli hem kalorisi az sebze yemekleri…
ETSİZ SEBZE YEMEKLERİ
Karnabahar yemeği – 1 porsiyon - 111 kcal
- 1 adet orta boy karnabahar
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıvı yağ
- Pul biber
- Et suyu veya sıcak su
Semizotu yemeği – 1 porsiyon - 165 kcal
- 1 demet semizotu
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet sivri biber
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 adet domates
- 2 yemek kaşığı kırık pirinç
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 2 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Ispanak yemeği – 1 porsiyon – 133 kcal
- 1 kg ıspanak.
- 1 adet kuru soğan.
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz.
- Karabiber.
- Pul biber.
Fırın Poşetinde Karışık Sebze Tarifi – 1 porsiyon – 187 kcal
- 4 adet patates,
- 5 adet sivri biber,
- 1 adet büyük kapya biber,
- 1 adet küçük soğan,
- 4 diş sarımsak,
- 2 yemek kaşığı sıvı yağı,
- 1 çay kaşığı silme karabiber,
- 1 tatlı kaşığı tuz.