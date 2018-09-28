Hazır kekten pasta nasıl yapılır? Hazır kekten pasta yapımı tarifi

Pasta yapımını bilmeyen ya da pasta yapımı konusunda kendine güvenmeyenler için hazır kekten pasta yapımı en ideal çözüm yöntemidir. Hazır kek vasıtasıyla yapacağınız pasta yapımında eğer tarifi doğru uygular ve elinizin ayarını dengeli biçimde ayarlamayı bilirseniz, yapacağınız pastanın normalinden farkı kalmayacağı gibi tat konusunda daha iyi olma durumu da olabilir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, hazır kekten pasta nasıl yapılır? Sorusuna yanıt verirken gerekli malzemeleri de listeledik.

HAZIR KEK PASTA YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hazır kek

Kreması için,

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı margarin

Keki ıslatmak için,

1 su bardağı soğuk süt

Üzeri için,

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

Süslemek için,

2 adet muz

HAZIR KEKTEN PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Malzemelerinizi masanızın üzerinde hazırladıktan sonra sıra geldi hazır kekten pasta yapımına. Aşağıdaki adımları sıra ile takip ediniz:

Öncelikle kekimizi süt ile ıslatalım. Daha sonra kremasını hazırlayalım. Unu, şekeri, sütü ve margarini bir tencereye koyarak kremayı pişirelim. İşlemimiz bittikten sonra kekin arasına kremamızı katalım. Üzeri için ise krem şantiyi hazırlayıp üzerine yayalım. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Hazır kekten yapılmış pastamız hazır. Afiyet olsun.