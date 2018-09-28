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Hazır kekten pasta nasıl yapılır? Hazır kekten tarifi

meşakkatli bir süreç olduğundan, eli yatkın olmayan kişiler hazır kek aracılığıyla pasta yapımını tercih etmektedir. Hazır kek kullanılarak yapılan pasta, eğer güzel ve tarifine uyulmuş bir şekilde yapılırsa tadından yenmez. Peki, hazır kekten pasta nasıl yapılır? İşte tarifi

Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:21
Hazır kekten pasta nasıl yapılır? Hazır kekten pasta yapımı tarifi

nı bilmeyen ya da pasta yapımı konusunda kendine güvenmeyenler için en ideal çözüm yöntemidir. Hazır kek vasıtasıyla yapacağınız pasta yapımında eğer tarifi doğru uygular ve elinizin ayarını dengeli biçimde ayarlamayı bilirseniz, yapacağınız pastanın normalinden farkı kalmayacağı gibi tat konusunda daha iyi olma durumu da olabilir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, hazır kekten pasta nasıl yapılır? Sorusuna yanıt verirken gerekli malzemeleri de listeledik.

HAZIR KEK PASTA YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  1. Hazır kek

Kreması için,

  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı margarin

Keki ıslatmak için,

  • 1 su bardağı soğuk süt

Üzeri için,

  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti

Süslemek için,

  • 2 adet muz

HAZIR KEKTEN PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Malzemelerinizi masanızın üzerinde hazırladıktan sonra sıra geldi hazır kekten pasta yapımına. Aşağıdaki adımları sıra ile takip ediniz:

  1. Öncelikle kekimizi süt ile ıslatalım.
  2. Daha sonra kremasını hazırlayalım.
  3. Unu, şekeri, sütü ve margarini bir tencereye koyarak kremayı pişirelim.
  4. İşlemimiz bittikten sonra kekin arasına kremamızı katalım.
  5. Üzeri için ise krem şantiyi hazırlayıp üzerine yayalım.
  6. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Hazır kekten yapılmış pastamız hazır. Afiyet olsun.

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