Kağıt Helva Pastası tarifi

Kağıt Helva Pastası malzemeler

5 kağıt helva

50 gr. margarin

1/2 çay bardağı su

1 çay bardağı şeker

200 gr. tahin helvası

1,5 çorba kaşığı kakao

Kreması

1,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un (tepeleme)

1/2 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

1/2 paket krem şanti

1 çay bardağı süt (krem şanti için)

hindistan cevizi

4-5 kişilik

Kağıt Helva Pastas yapılışı

Tahin helvasını 1/2 çay bardağı sıcak su ile ezelim. Bir tavada margarini eritelim. İçine kakaoyu, şekeri ve tahin helvasına katıp yarım dk. karıştırarak pişirdikten sonra ateşten alıp soğutalım. Kağıt helvaların aralarına tahinli sos yayarak üst üste dizelim. Tencereye unu, sütü, şekeri ve kakaoyu alıp karıştıralım. Ağır ateşte sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Kremayı ateşten alıp soğutalım. Krem şantiyi sütle çırparak koyulaştıralım ve kremaya ekleyip mikserle yarım dk. çırpalım. Pastanın üzerini ve kenarlarını kremayla kapatalım. Üzerine hindistan cevizi serpelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.