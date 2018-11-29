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Evde nasıl yapılır? Çıtır künefe tarifi

, en lezzetli tatlıların başında gelir. Dondurma, Antep fıstığı ya da kaymak ile birlikte yenilebilir. Yaş kadayıf ile yapılan künefe tarifi için kullanacağınız malzemeler aşağıdaki gibidir. Evde künefe tarifi anlatımı sayesinde siz de bu tadı evinizde deneyebilirsiniz. Eğer yapmaya karar verdiyseniz 'evde künefe nasıl yapılır' sorusunun yanıtını hemen öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:29
Evde künefe nasıl yapılır? Çıtır künefe tarifi

Malzemeler

500 gr yaş kadayıf

250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri

100 g margarin veya tereyağ

1 tatlı kaşığı pekmez

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üstü için biraz yeşil fıstık

KÜNEFE TARİFİ

Künefe tarifimize ilk olarak şerbetinden başlıyoruz. İki su bardağı toz şekeri ve iki su bardağı su ile birlikte birkaç damla limon suyunu tencerenize koyunuz. İyice ballı olup kıvama gelene kadar kaynattıktan sonra soğumaya bırakınız.

Bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı yaklaşık 100 gram kadar tereyağınızı koyunuz. Ardından bir tatlı kaşığı da pekmezinizi ekleyiniz. Daha sonra eldiven yardımı ile bu karışımı tavanızın alt kısmına iyice yayınız. Yaydıktan sonra ince doğranmış kadayıfınızı tavanın içerisine koyarak iyice bastırınız. 500 gram kadar kadayıfınızın yarısını tavanıza koyduktan sonra üzerine künefelik peynirinizi ekleyeniz. Bulamadığınız takdirde tuzsuz peynirden de yapabilirsiniz.

Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.

Orta sıcaklıktaki ocakta kadayıfınızın altı, üstü nar gibi kızarana kadar pişiriniz. Ters çevirirken bir tabaktan yardım alabilirsiniz. Piştikten sonra şerbetinizi dökünüz. Daha sonra arzu ettiğiniz gibi ister fıstık ile ister kaymak ya da dondurma kullanarak servis edebilirsiniz.

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Evde künefe nasıl yapılır? Çıtır künefe tarifi
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