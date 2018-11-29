Un helvası tarifi ev hanımları ve çalışan kadınlar tarafından sıklıkla araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Oldukça lezzetli olan un helvası tarifini ve un helvası için gerekli malzemeleri sizler için derledik. Un helvası ayrıca mübarek Kandil günlerinde de pişirilir.

Un helvası için gerekli malzemeler

250 gram tereyağı

3 su bardağı un

3 çorba kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

Un helvası nasıl yapılır? - Un helvası tarifi

Un helvası için yapılması gerekenleri şöyle sıraladık; Öncelikle terayağını eritip tencerede sıvı yağ da ekleyerek eritin daha sonra unu ilave ederek yavaş yavaş kavurarak karıştırarak, kıvama gelene kadar bekleyin.

Bu işlemleri uygularken diğer taraftan da sütün içerisinde şekerinizi eritmeyi unutmayın. Dilediğiniz kıvama gelen una şerbeti ekleyin, kaşığa yapışmayacak kıvama gelince ocağınızın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Servis aşamasında ceviz veya fındık ve tarçın gibi ekstra süsler ekleyip un helvasını servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...