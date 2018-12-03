İncirli Tart tarifi

İncirli Tart malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

5-6 taze incir (sert incir tercih edilir)

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 çorba kaşığı bal veya marmelat

1 tatlı kaşığı tarçın

7-8 kişilik

İncirli Tart yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Sütü ve sıvı yağı ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilyaları ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Kalın dilimlenmiş incirleri kalıba dizelim. İncirlerin üzerine tarçın serperek hamuru incirlerin üzerine tarçın serperek hamuru incirlerin üzerine boşaltalım. 180 derece ısılı fırında tartı pişirelim. Tartı fırından alıp kalıbı içinde soğutarak ters çevirip kalıbından çıkaralım. İncirlerin üzerine marmelat sürerek servis edelim.