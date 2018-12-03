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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Perdeli Elmalı Tart tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Perdeli Elmalı Tart tarifi...

Giriş Tarihi: 3.12.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:23
Perdeli Elmalı Tart tarifi

Perdeli Elmalı Tart malzemeler

1/2 paket margarin (yumuşamış)

3 çorba kaşığı yoğurt (tepeleme)

11 çorba kaşığı un (tepeleme)

4 çorba kaşığı şeker

1/2 paket kabartma tozu

Tartın içine

4 orta boy elma

1/2 su bardağı şeker

1,5 tatlı kaşığı tarçın

1 yumurta sarısı

4-5 kişilik

Perdeli Elmalı Tart yapılışı

Unun ortasını açıp yumuşamış margarini, şekeri, yoğurdu, kabartma tozunu ekleyip özlü bir hamur yoğuralı. Hamurun üzerine nemli bez örterek 15 dk. dinlendirelim. Hamuru, unlanmış bir zeminde 0.3 mm. inceliğinde açalım. 25-30 cm. çapındaki kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Yufkayı kalıbın içne serip kenarlarını dışa taşıralım. Elmaları soyup ince dilimler halinde keserek şeker ve tarçın serpip harmanlayalım. Elma dlimlerini hamur üzerine aralıksız ve sırt sırta gelecek şekilde yerleştirelim. Yufkanın dışa taşan kenarlarını tartın ortası hafifçe açık kalacak şekilde tartın üzerine çevirelim. Hamurun üzerine yumurta sarısı sürerek 180 derece ısılı fırında pişirelim. Tartı fırndan alıp kalıbı içinde soğutarak servis yapalım.

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