Fıstıklı gelin bohçası tarifi

FISTIKLI GELİN BOHÇASI&NBSP;MALZEMELERİ

HAMURU İÇİN:

-1 kg baklavalık un

-3 adet yumurta

-1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı su

HAMURLARI AÇMAK İÇİN:

- su bardağı nişasta

İÇ MALZEME İÇİN:

-2 su bardağı toz antepfıstığı

-300 gram kaymak

ŞERBETİ İÇİN:

-3 litre su

-Bir buçuk kg toz şeker

-Yarım limon suyu

FISTIKLI GELİN BOHÇASI YAPILIŞI:

Hamur için unu yoğurma kabına eleyin, içine yumurta, tuz ve suyu ilave edip kulak memesinden daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru 12 eşit bezeye ayırın. Her bezeyi oklava ile üzerine nişasta serperek ince olacak şekilde tepsi büyüklüğünde açın. 4 adet yufkayı aralarına tereyağı sürüp, toz antepfıstığı serperek üst üste koyun. En üstteki yufkanın üzerine toz antepfıstığı serpin ve hamuru 8 8 cm kareler halinde kesin. Karelerin ortalarına küçük birer parça kaymak koyun ve antepfıstığı serpin. Hamurların dört ucunu ortada birleştirerek bohça şekli verin. Kalan 8 adet yufkayı da dörderli gruplar olacak şekilde hazırlayın. Tüm bohçaları yağlanmış fırın tepişine yerleştirin. Kalan tereyağını üzerine gezdirin ve tepsiyi eğerek fazla yağını akıtın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Şerbeti için su ve toz şekeri tencereye alın. Kaynayınca limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alıp soğutun. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çektikten sonra servis yapın.