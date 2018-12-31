Portakallı Saray Lokumu Tarifi Nedir?

Malzemeler:

Saray sarması için;

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

5 su bardağı süt(1 litre)

1 buçuk su bardağı un

50 gr tereyağı

Portakal Sosu İçin;

2 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı toz şeker

Tepsinin tabanı için 2 su bardağı hindistan cevizi

1 çorba kaşığı nişasta

3 su bardağı portakal suyu

Yapılışı:

Öncelikle büyük boy fırın tepsisinin tereyağı ile bütün kısımlarını yağlıyoruz. Yağladıktan sonra üzerine Hindistan cevizini eşit miktarda serpiyoruz. Bunun sebebi muhallebiyi tepsiye aldığımız zaman tereyağı Hindistan cevizinin kaymasını engelleyecektir. Muhallebilerimizi sararken kaymaması için Hindistan cevizini tepsiye eşit dağıtmamız önemli.

Muhallebimizin yapımı için sütü tencereye ekliyoruz. Ardından unu da ekleyip toz şekerimizi ekliyoruz. Sonrasında ocağımızın altını açıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra biraz daha karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. Ardından 1 çorba kaşığı kadar tereyağını ve nişastayı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kıvamımızın daha pürüzsüz olmasını istiyorsak muhallebiyi blendırdan geçirebiliriz. Sonrasında muhallebiyi tepsiye her kısımda eşit olacak şekilde döküyoruz ve spatula yardımıyla yayıyoruz. Sonrasında buzdolabında muhallebimizi dinlendirmeye kaldırıyoruz.

Portakal sosu için portakal suyunu, nişastayı, unu ve toz şekeri tenceremize ekliyoruz. Ardından altını açıp kıvamını alana kadar karıştırıyoruz. Sonrasında portakal sosumuzu buzdolabından çıkardığımız tepsimize döküyoruz ve her tarafına yayıyoruz. Buzdolabına kaldırıp soğumasını bekliyoruz. 40 dakika civarında bekletiyoruz.

BUGÜN NELER OLDU

Dolaptan çıkardıktan sonra kare şeklinde istediğimiz boyutlarda muhallebimizi kesiyoruz. Kestikten sonra lokumlarımızı sarıyoruz. Artık portakallı saray lokumlarımız servise hazır. Üzerine portakal kabuğu rendeleyip sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun…