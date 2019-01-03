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Peynir helvası olarak da bilinen Balıkesir mutfağına has tatlılardan bir tanesi: Höşmerim! Peki ? Höşmerim yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Yapımı oldukça kolay olan höşmerimi siz de deneyebilirsiniz, işte tarifi...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:41
Höşmerim tarifi
HÖŞMERİM İÇİN MALZEMELER

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 su bardağı irmik veya un

- 1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya başka bir tuzsuz peynir

ŞERBETİ İÇİN :

- 2 su bardağı süt

- Bir buçuk su bardağı toz şeker

SÜSLEMEK İÇİN :

- Yarım çay bardağı file antepfıstığı

HÖŞMERİM YAPILIŞI:

Şerbeti için süt ve toz şekeri kaynatın, diğer taraftan tereyağını bir tencerede eritip, irmik veya unu ekleyin, irmiğin veya unun rengi altın sarısı olana dek sürekli karıştırarak kavurun. Sıcak şerbetli tatlının üzerine ilave edin kısık ateşte şerbeti çekene kadar pişirin. Daha sonra rendelenmiş dil veya tuzsuz peyniri ekleyin. Peynir eriyip tatlı kıvama gelince tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aktarın ve üzerim file antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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Höşmerim tarifi
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