Çikolatalı baklava tarifi

ÇİKOLATALI BAKLAVA HAMURU İÇİN :

-1 çay bardağı kakao

-3 su bardağı un, 1 adetyumurta

-1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar su

HAMURLARI AÇMAK İÇİN :

1 çay bardağı nişasta

İÇ MALZEME İÇİN :

-(80 gramlık) bitter çikolata

-Bir buçuk su bardağı antepfıstığı

ÜZERİ İÇİN :

-100 gram tereyağı a 100 gram margarin

ŞERBETİ İÇİN :

-iki buçuk su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

-1 tatlı kaşığı limon su

ÇİKOLATALI BAKLAVA YAPILIŞI:

Hamur için unu yoğurma kabına alın ve içine kakao yumurta ve tuz ilave edin. Kulak memesinden sert bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun. Hamuru 14 eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. 1 adet bezenin üzerine nişasta serpin ve ince olacak şekilde oklava ile açın. Diğer bezeleri de aynı şekilde açın ve açtığınız yufka büyüklüğünde bir fırın tepsisine 7 adet yufkayı üst üste gelecek şekilde yayın. Üzerine antepfıstığı serpin ve benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Kalan 7 adet yufkayı üst üste serin. Bıçakla kare şeklinde kesin. Üzeri için tereyağı ve margarini bir tavada eritip baklavanın üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Baklava piştikten sonra tepside fazla yağ kalırsa süzün. Şerbeti için toz şeker, su ve limon suyunu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın ve soğutun. Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.