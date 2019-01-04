Çikolatalı tulumba tatlısı tarifi

ÇİKOLATALI TULUMBA TATLISI HAMURU İÇİN :

-1 su bardağı damla çikolata

-2 su bardağı su, 100 gram margarin

-Bir tutam tuz, 2 su bardağı un

-4 adet yumurta, 1 çorba kaşığı irmik

-1 çorba kaşığı nişasta

KIZARTMAK İÇİN :

-Sıvıyağ

ŞERBETİ İÇİN :

-4 su bardağı toz şeker

-3 su bardağı su, 1 dilim limon

ÇİKOLATALI TULUMBA TATLISI YAPILIŞI:

Öncelikle şerbeti için toz şeker, su ve limon dilimini bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra limon dilimini içinden çıkarın ve soğumaya bırakın. Hamuru için damla çikolata, su, margarin ve tuzu bir tencereye alıp, margarin eriyene kadar ısıtın. Un ilave edin ve tahta kaşıkla 5 dakika karıştırarak ılımasını sağlayın. Ardından yumurtaları tek tek ilave ederken bir yandan da karıştırarak hamura yedirin, irmik ve nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Tüm malzeme iyice özleşince tırtıklı uç takılmış bir sıkma torbasına doldurun. Tavaya aldığınız soğuk sıvıyağa şekil vererek sıkın. Daha sonra ocağın altını yakın ve önlü arkalı kızartın. Kalan hamuru da aynı şekilde kızartın ve sıvıyağın her seferinde soğuk olmasına dikkat edin. Kızaran tatlıları soğuk şerbetin içine atın ve birkaç saniye bekletin.

Kevgir yardımıyla şerbetten çıkarın ve servis yapın.