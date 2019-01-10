Ev usulü fıstıklı kazandibi tarifi

-Süt 1,5 litre

-Toz şeker 1,5 çorba kasesi

-Nişasta mısır 3 yemek kaşığı

-Antep fıstık iç bütün 1 çay bardağı

-Damla sakız 2 adet

EV USULÜ FISTIKLI KAZANDİBİ YAPILIŞI:

Süt ve şekeri bir tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın. Damla sakızı da ilave ederek kaynatın. Kaynayan süte fıstıkları ekleyip çok az suda çözündürülen nişastayı ekleyerek kıvamını alana kadar karıştırınız. Hazırlanan karışım kenara alınır. Pişirme yapılacak olan tepsi ocak üzerine alınır ısıtılıp yapılan sütlü karışımdan içine 2 kepçe ilave edilir. Her tarafı eşit olacak şekilde yakılır. Bu işlem bitince kalan karışımı tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. Servis ederken spatula ile kare olacak şekilde alttan kazınarak ters çevirip servis ediniz.