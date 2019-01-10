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Afyon'un leziz tatlıları arasında yer alan ev usulü fıstıklı kazandibi tarifini sizlere sunuyoruz. Hem leziz hem de pratik tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yetecek. Peki ev usulü fıstıklı kazandibi nasıl yapılır? Ev usulü fıstıklı kazandibi yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte incirli hurma tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 10.1.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 10:53
Ev usulü fıstıklı kazandibi tarifi
EV USULÜ FISTIKLI KAZANDİBİ İÇİN MALZEMELER

-Süt 1,5 litre

-Toz şeker 1,5 çorba kasesi

-Nişasta mısır 3 yemek kaşığı

-Antep fıstık iç bütün 1 çay bardağı

-Damla sakız 2 adet

EV USULÜ FISTIKLI KAZANDİBİ YAPILIŞI:

Süt ve şekeri bir tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın. Damla sakızı da ilave ederek kaynatın. Kaynayan süte fıstıkları ekleyip çok az suda çözündürülen nişastayı ekleyerek kıvamını alana kadar karıştırınız. Hazırlanan karışım kenara alınır. Pişirme yapılacak olan tepsi ocak üzerine alınır ısıtılıp yapılan sütlü karışımdan içine 2 kepçe ilave edilir. Her tarafı eşit olacak şekilde yakılır. Bu işlem bitince kalan karışımı tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. Servis ederken spatula ile kare olacak şekilde alttan kazınarak ters çevirip servis ediniz.

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Ev usulü fıstıklı kazandibi tarifi
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