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nasıl yapılır? Kolay sade muhallebi tarifi burada!

Yumuşak ve ağızda dağılan nasıl yapılır? Tatlı düşkünleri sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kolay sade muhallebi tarifini araştırıyor. Sütlü tatlıların en çok tüketileni muhallebi özellikle yaz aylarında yapılıyor. Kolay ve pratik olarak hazırlanan muhallebi tarifine adım adım haberimizde değindik. Peki ?

Giriş Tarihi: 22.8.2019 12:19
Sütlü muhallebi nasıl yapılır? Kolay sade muhallebi tarifi burada!

Sütlü muhallebi nasıl yapılır? Kolay ve pratik tatlılar arasında yer alan kolay sade muhallebi tarifini araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Akışkan ve enfes lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi sütlü muhallebi kalorisi de oldukça düşüktür. Peki sütlü muhallebi tarifi nasıldır?

SÜTLÜ MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı çekilmiş ceviz (Üzeri için kullanılacak)

Tarçın (İsteğe bağlı)

NASIL YAPILIR?

Muhallebi yapımına sütü tencereye alarak başlayın. Un ve nişastayı elekten geçirip süte ekleyin ve tel çırpıcı ile pürüzsüz olana dek karıştırın. Şekeri de ilave edip karıştırmaya devam edin. Muhallebinizi karıştırdıkça kıvam alacak ve yoğunlaşacak. Dibini tutturmak için başından ayrılmayın. Kıvamı yoğunlaşınca ocağın altını kapatıp vanilya ve tereyağını ekleyip blenderdan geçirin. Soğuyunca dolaba kaldırın ve en az 1 saat bekleyip servis edin. Afiyet olsun...

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Sütlü muhallebi nasıl yapılır? Kolay sade muhallebi tarifi burada!
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