Görüntüsü ile görsel açıdan ilginizi çekecek, tadı ile damağınızda unutamayacağınız bir tat bırakacak çak çak tatlısını hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyaç var? Hazırlanışı nasıl? Su yerine bal ile hazırlanan şerbetinin tadına kattığı kıvam ile ballı lokma tatlısına benzetilen çak çak tatlısı, favori tariflerinizden biri olmaya aday.

Çak çak tatlısı tarifi

Malzemeler:

Dört su bardağı sıvı yap

Yarım çay bardağı nişasta

Bir su bardağı toz şeker

İki su bardağı bal

Yarım çay kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

İki yüz elli gram un

Üç adet yumurta

Hazırlanışı:

Yumurtaları bir kasenin içerisine alıp çırpın.

Yumurtaları çırptıktan sonra kasenin içerisine un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Karışım kıvam alana kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz hamuru eşit parçalara bölün. Her bir parçayı açıp ortadan ikiye bölün.

Hamurları üst üste koyun. Şerit şeklinde kesin.

Hamurları nişastaya bulayın. Bu işlem, hamurların birbirlerine yapışmaması için önemli.

Yağı kızdırın. Hamurları kızmış yağın içerisine atın.

Hamurlar altın rengini aldığında hamurları yağın içerisinden alın.

Bir tavanın içerisinde şeker ve balı karıştırıp şerbet elde edin.

Kızarmış hamurların üstüne şerbeti döküp hamurları dinlenmeye bırakın.

Ardından servis edebilir, afiyetle tüketebilirsiniz.