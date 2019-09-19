Kayısı reçeli tarifi: Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte malzemeleri!

Her mevsim yapılan kayısı reçeli tarifiyle merak edilenler arasında yer alıyor. Ev hanımlarının özellijle kahvaltılık olarak sofralarında bulundurduğu kayısı reçelinin evde yapımı oldukça kolay. Önemli olan kıvamı ve malzemelerini eksiksiz bulundurmaktır. Böylelikle ağzınıza layık bir reçel yapımına ulaşmış olursunuz. Peki kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi…

KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR? İŞTE KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo kayısı

3 su bardağı şeker (Meyvenin tadı ve damak zevkinize göre miktarı değiştirebilirsiniz.)

Çeyrek limonun suyu

İşe kayısıları yıkayarak başlayın.

Yıkadığınız kayısıları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Kayısıları tencereye alın ve üzerine şekerleri dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvelerin 1-2 saat sularını salmasını bekleyin.

2 saatin sonunda tencereye 1 su bardağı su ekleyip, ocağın altını açın.

Kısık ateşte reçeliniz kaynarken ara ara köpüklerini toplayın.

Reçel kıvam aldığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Reçel soğuduğunda kavanozlara boşaltın.

Kayısı reçelini kavanoz içerisinde serin ve karanlık bir yerde kış boyu muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.