En kolay kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi: İşte elmalı kurabiye malzemeleri ve yapılışı

Genellikle altın günleri olmak üzere, düğünlerde davetlerde görsel şölen sunan yemekler servis edilmektedir. Kurabiye yemek sofralarının olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Tuzlu ve tatlı olmak üzere iki çeşidi, malzemelerine göre onlarca çeşidi olan kurabiye vazgeçemediğimiz lezzetlerden. Günün her öğününde atıştırmalık olarak tüketilen kurabiyelerin gözdelerinden biri de elmalı kurabiye. Ağızda dağılan hamuru, tarçınlı elma aroması size lezzet şöleni yaşatacak. Tarifi çok istenecek elmalı kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan elmalı kurabiye tarifi…

ELMALI KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet yumurta

250 gr tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Elmalı kurabiye tarifi iç harç malzemeleri

3 orta boy kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

Elmalı kurabiye tarifi üzeri için

Pudra şekeri

ELMALI KURABİYE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle elmalı kurabiyenin iç harcını hazırlayın, rendelenmiş elmaları geniş bir tavaya alın. Kısık ateşte elmaların suyunu çekmesini bekleyin, ardından tarçını, ceviz parçalarını karışıma ekleyin ve özdeşleştirin. Geniş bir kaba yumurta, süt ve yoğurdu alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyip parmak uçlarınızla tereyağları ezin. Karışıma pudra şekeri ve nişastayı ekleyin ardından elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice yoğurun. Hamuru eşit bezelere bölün ve oklava, merdane yardımıyla unladığınız tezgahta açın. Üçgen şeklinde sekiz parçaya bölün. Hamurun geniş kısmına 1 tatlı kaşığı elmalı harçtan koyun. Daha sonra hamur parçalarını rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Elmalı Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız elmalı kurabiye hamurunu soğumaya bırakın. Soğuyan kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

ELMALI KURABİYE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Elmalı kurabiye hamurunu 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Üst ve alt kısımların eşit pişmesi için elmalı kurabiyelerin orta katta pişirilmesi daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

ELMALI KURABİYE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. Oda sıcaklığındaki margarin hamurunuzun daha kolay şekil almasını sağlayacaktır.

Elmalı kurabiye tarifinizde ekşimsi bir aroma olsun isterseniz iç harcı 2 kırmızı elma, 1 ekşi yeşil elma ile hazırlayabilirsiniz.

Elmalı kurabiyeleri fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın, bu aşama kurabiyenin ilk sıcağını atması ve kıvamının sertleşmesi için çok önemli.

Hamur sıcak olduğu için fırından çıkar çıkmaz almanız hamurun dağılmasına neden olacaktır.

ELMALI KURABİYE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Elmalı kurabiye tarifinin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

ELMALI KURABİYE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 340 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 180 gramlık miktarında Elmalı Kurabiye 612 kalori bulunmaktadır.