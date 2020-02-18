Evde waffle nasıl yapılır? Pratik waffle tarifi

Waffle namını Belçika'dan dünyaya duyurmuş bir tatlı. Her yaştan insanın sevdiği waffle restoranların da olmazsa olmazlarından, insanlar tarafından rağbet gören waffle için açılmış kafeler bile var. Birkaç malzeme ve çok az bir zamanla waffle tarifini evde yapmak da oldukça kolay. Yumurta, un şeker gibi her evde olan malzemelerle hazırlanan waffle tarifi, kendine özgü olan hamur pişirme makinesi ile hazırlanmaktadır. Waffle kişinin isteği doğrultusunda marmelat, çikolata sosu ve farklı lezzetteki meyveler eşliğinde hazırlanmaktadır. Renkli görüntüsüyle iştahları açan waffle çocuklarınız, eşiniz, dostunuz tarafından çok beğenilecek. Pratik waffle nasıl yapılır? İşte waffle tarifi…

WAFFLE TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

½ çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

Çikolata kreması

Çilek

Muz

Kivi

Süslemek için

Çikolata sosu

Fındık

Antep fıstığı

WAFFLE TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın. Yumurta sarılarını geniş bir kaba alın şekerle birlikte çırpın. Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını vanilyayla çırpın. Yumurta sarıları köpürünce süt, eritilmiş tereyağını ekleyin ve karışımı çırpın. Yumurta aklarını ve tuzu da karışıma ekleyin. Son olarak elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin karışı iyice çırpın. Peçeteye yağ bandırın, waffle makinesini veya tavayı yağlayın. Karışımdan 1 kepçe alarak waffle makinesine dökün. Eğer tavada pişirecekseniz karışımı tavanın tam ortasına dökün ve kısık ateşte pişirin. Önü, arkası pişmiş waffle hamurunuza çikolata kreması sürün. Dilimlediğiniz meyveleri hamurun üzerine dizin. Üzerine çikolata sosu, fındık veya antep fıstığıyla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

WAFFLE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Yumurtaların sarısı ve beyazını ayrı kaplara alın. Yumurta aklarını vanilyayla çırpın, yumurta sarıları da şekerle çırpın.

WAFFLE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Waffle makineniz yoksa waffle hamurunu pişirmek için tost makinesini de kullanabilirsiniz.

WAFFLE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Meyvelerin üzerine çikolata sosu döküp üzerine fındık veya antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

WAFFLE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Waffle kalorisi çoğunlukla büyüklüğüne ve içerisine kullanılan malzemelerin oranlarına göre farklılık göstermektedir. Küçük bir adet hem meyveli hem de çikolatalı olan waffle yaklaşık olarak 350 kalori içermektedir. Kişi bir adet orta boy büyüklüğündeki waffle tükettiği zaman yaklaşık 270 kalori almıştır. Waffle yüksek kalorili bir besin maddesidir. Fazla tüketiminde kişiye kolaylıkla kilo alımını sağlamaktadır.