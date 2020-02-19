Beş çayının vazgeçilmezi tatlı tarifleri…

Ziyafet sofralarının olmazsa olmazı tatlı tarifleri, tarif defterlerimizde ilk sıraya yerleşiyor. Çay ve misafir sofralarının vazgeçilmezi tatlılar un, süt, şeker, sıvıyağ ve kakao gibi malzemelerle yapılıyor. Birçok farklı çeşidi olan tatlının en lezzetlileri trileçe tarifi ve şekerpare tarifi. Birbirinden lezzetli bu tatlı tariflerini misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Çocukluğumuzdan beri severek tatlılar görünüşüyle gözünüzü, tadıyla midenizi doyuracak. Tatlı tarifleri çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. İşte trileçe, şekerpare tatlı tarifleri…

ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

2 yumurta ( bir yumurta sarısı üzeri için)

3 su bardağı un

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şekerpare tarifi şerbet malzemeleri

3 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Şeker ve yumurtayı iyice çırpın, ardından sıvı yağ, tereyağı ve limon kabuklarını ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını elinizde ezin ve karışımla özdeşleştirin. Ardından irmiği ekleyin, elekten geçirilen un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma yavaşça ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri iyice yoğurun. Hamuru biraz dinlendirdikten sonra şekil verin, hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalın arka kısmıyla şeritler çizin. Dilerseniz yuvarladığınız şekerpare tarifi hamurunuzu ortasına fındık koyarak da pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-356 dakika pişirin. Şekerparenin ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerine döküyoruz ve şerbeti çekmesi için tatlıyı bekletiyoruz. Şekerpare şerbetini çektikten sonra antep fıstığı tozuyla ya da hindistan ceviziyle servis edin. Afiyet olsun…

TRİLEÇE TARİFİ MALZEMELERİ

5 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1.5 çay bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Trileçe tarifi şerbeti için

4 su bardağı süt

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 kahve fincanı şeker

Karamel sosu için

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema (200 ml)

TRİLEÇE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şeker mikser yardımıyla 5 dakika çırpılır. Karışıma sıvıyağ ve bir fiske tuz eklenir. İrmik karışıma eklenir ve çırpılır. Ardından elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilya eklenir. Silikon bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde karışım özdeşleştirilir. 175 derece fırında 30 dakika pişirilir. Trileçe pişerken şerbet hazırlanır. Süt, krema ve şeker ısıtılır ve soğumaya bırakılır. Fırından çıkan trileçe hamuru sıcakken üzerine soğuk şerbet gezdirilir. Trileçe hamuru şerbetini çekmesi için beklenir. Trileçe şerbetini çekerken üzerini süslemek için kullanılacak karamel sos yapılır. Karamelli sos için toz şeker bir pişirme kabına alınır, kısık ateşte eriyene kadar karıştırılır. Karamelli akışkan bir kıvama gelince içine tereyağı eklenir, tereyağı eriyene kadar sos karıştırılır. En son sıvı krema da eklenir, sos kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırılır. Sos soğumaya bırakılır, ardından şerbetini çekmiş ve üzerinde çatal yardımıyla delikler açılmış kekin üzerine dökülür. Kremşanti veya eritilmiş beyaz çikolata ile kürdan yardımıyla şekil verilir. Afiyet olsun…