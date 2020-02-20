Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Tatlı Tarifleri Haberleri > En kolay tatlı tarifleri... Sufle ve magnolia nasıl yapılır?

En tarifleri... Sufle ve magnolia nasıl yapılır?

Türk mutfağında onlarca çeşit tatlı yer almaktadır. İçerisinde kullanılan malzemelere göre isimlendirilen birçok tatlı tarifi vardır. Ana malzemeleri süt, yumurta, un olan sütlü tatlı tarifleri en çok tercih edilen tatlılar arasında. Eşsiz lezzeti ve muazzam görüntüsüyle başınızı döndürecek sufle tarifi ve magnolia tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Siz de çayınızın, kahvenizin yanına pratik bir tatlı arıyorsanız bu tarifler tam size göre. İşte aniden gelen misafirlerinize beş dakikada hazırlayabileceğiniz tarifleri. Sufle, magnolia nasıl yapılır? İşte çay saatlerinin vazgeçilmezi en

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:13 ABONE OL
En kolay tatlı tarifleri... Sufle ve magnolia nasıl yapılır?

Şanı Fransa'dan dünyaya yayılmış efsane tatlılardan biri sufle. Her yaştan insanın severek tükettiği sufle çikolata, şeker, un ve yağla yapılıyor. Yapımı oldukça pratik olan sufle tarifini hazırlarken hiç yorulmayacaksınız. Yaz aylarında özellikle sütlü dondurmayla sunulan sufle, kış aylarında pudra şekeri ile servis ediliyor. Eşsiz lezzeti ve muazzam görüntüsüyle başınızı döndüren sufleden vazgeçemeyeceksiniz. Siz de çayınızın, kahvenizin yanına pratik bir tatlı arıyorsanız bu sufle tarifi tam size göre. İşte nefis sufle tarifi…

SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

  • 3 yumurta
  • 125 gr tereyağı veya margarin (yarım paket margarin)
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı un
  • 1 paket bitter çikolata ( 80 gr.)
  • 1 paket sütlü çikolata ( 80gr. )

SUFLE TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. İlk olarak çikolataları küçük küçük kırarak margarinle birlikte bir tavaya alın. Su dolu tencerenin üzerine yerleştirdiğiniz tavada çikolataları ve yağı eritin. (benmari usulü eritme)
  2. Unu yavaşça çikolatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın.
  3. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar mikser yardımıyla çırpın.
  4. Ardından çikolatalı karışım yavaşça yumurta kabına alınır. Güzelce çırpılan karışım yağlanmış pişirme kaplarına bölüştürün.
  5. Önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.

Dünyaya ün salmış Fransız tatlılarından biri olan, hatta en çok tanınan da diyebileceğimiz tatlıların başında geliyor magnolia tarifi. Süt tatlılar listesinde en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Hafifliğinden dolayı her yaştan insanın tüketebileceği konumdadır. Evdeki malzemelerle maaliyetsizce hazırlayabileceğiniz magnolia tarifi sadece 15 dakikanızı alacak. Sofralara renk katan magnolia çayınıza ve kahvenize eşlik edecek…

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 su bardağından 1 parmak az şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 kutu sıvı krema (200 ml.)
  • 1 paket yulaflı bisküvi
  • 10 tane bebek bisküvisi
  • Mevsim meyveleri (Çilek,muz,kivi..)
  • Fındık parçacıkları

MAGNOLİA TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın.
  2. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin.
  3. Karışımı özdeşleşene kadar çırpın.
  4. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın.
  5. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin.
  6. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. Magnolianın üzerine fınfık parçalarını serpin.
  7. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En kolay tatlı tarifleri... Sufle ve magnolia nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN