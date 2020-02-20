En kolay tatlı tarifleri... Sufle ve magnolia nasıl yapılır?

Şanı Fransa'dan dünyaya yayılmış efsane tatlılardan biri sufle. Her yaştan insanın severek tükettiği sufle çikolata, şeker, un ve yağla yapılıyor. Yapımı oldukça pratik olan sufle tarifini hazırlarken hiç yorulmayacaksınız. Yaz aylarında özellikle sütlü dondurmayla sunulan sufle, kış aylarında pudra şekeri ile servis ediliyor. Eşsiz lezzeti ve muazzam görüntüsüyle başınızı döndüren sufleden vazgeçemeyeceksiniz. Siz de çayınızın, kahvenizin yanına pratik bir tatlı arıyorsanız bu sufle tarifi tam size göre. İşte nefis sufle tarifi…

SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

125 gr tereyağı veya margarin (yarım paket margarin)

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı un

1 paket bitter çikolata ( 80 gr.)

1 paket sütlü çikolata ( 80gr. )

SUFLE TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak çikolataları küçük küçük kırarak margarinle birlikte bir tavaya alın. Su dolu tencerenin üzerine yerleştirdiğiniz tavada çikolataları ve yağı eritin. (benmari usulü eritme) Unu yavaşça çikolatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar mikser yardımıyla çırpın. Ardından çikolatalı karışım yavaşça yumurta kabına alınır. Güzelce çırpılan karışım yağlanmış pişirme kaplarına bölüştürün. Önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.

Dünyaya ün salmış Fransız tatlılarından biri olan, hatta en çok tanınan da diyebileceğimiz tatlıların başında geliyor magnolia tarifi. Süt tatlılar listesinde en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Hafifliğinden dolayı her yaştan insanın tüketebileceği konumdadır. Evdeki malzemelerle maaliyetsizce hazırlayabileceğiniz magnolia tarifi sadece 15 dakikanızı alacak. Sofralara renk katan magnolia çayınıza ve kahvenize eşlik edecek…

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek,muz,kivi..)

Fındık parçacıkları

MAGNOLİA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin. Karışımı özdeşleşene kadar çırpın. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. Magnolianın üzerine fınfık parçalarını serpin. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…