Masterchef akışkan sufle tarifi...Çikolatalı sufle nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan akışkan sufle yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Çikolatalı sufle nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çikolatalı sufle nasıl yapılır? İşte Masterchef akışkan sufle tarifi…

ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR? MASTERCHEF AKIŞKAN SUFLE TARİFİ

Çikolatalı Sufle Tarifi İçin Malzemeler

125 grambitter çikolata

125 mililitresüt

3 adetyumurta(sarıları ve beyazları ayrılmış)

2 yemek kaşığıtereyağı

1,5 yemek kaşığıun

1/4 çay kaşığıtuz

2 yemek kaşığıtoz şeker

Pişirme kaplarını yağlamak için:

1 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığıkakao

Servisi için:

1 yemek kaşığıpudra şekeri Çikolatalı Sufle Tarifi Nasıl Yapılır? 125 mililitre sütü bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. İçerisine çikolatayı ilave edin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ederek, kokusu çıkana kadar kavurun. Unun kokusu çıktıktan sonra çikolatalı süt karışımının içerisine ilave edin ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek sürekli olarak karıştırın. 3 adet yumurta sarılarını da ilave edin, 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile birlikte kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın. Soğumuş olan çikolatalı karışım ile köpük haline gelmiş yumurta aklarını birleştirin ve spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin, afiyet olsun!

Kaynak: yemek.com