Kayısılı crumble nasıl yapılır? En lezzetli krambıl tarifi (kayısılı crumble)

İngiliz mutfağına ait crumble tarifi merak edilmeye başlandı. Krambıl tarifinin aynı zamanda hikayesi de bulunmaktadır. Savaş zamanı kısıtlı malzemeler ile turta yapmak isterken kırıntı ya da ufalama şeklinde yapılması nedeniyle krambıl adını almıştır. Peki; kayısılı crumble nasıl yapılır? İşte en lezzetli krambıl tarifi (kayılısı crumble tarifi)

KAYISILI CRUMBLE NASIL YAPILIR?

Crumble, farklı meyvelerle elde edilecek, basit tatlı türlerindendir. Kayısıların parçalara ayrılarak üzerinin doldurulmasıyla yapılır. Turtanın farklı bir türüdür.Kayısılı crumble tarifinde, meyvelerin büyüklüğüne göre meyvelerin adedi değişebilir ve tadına göre de şeker ekleyip, eklememeye karar verebilirsiniz.

KAYISILI CRUMBLE MALZEMELERİ

Üzeri için

2 çorba kaşığı dolusu tereyağ2 çorba kaşığı toz şeker (tercihe göre eklenmeyebilir)1 su bardağı unAlt kısım için:10-12 adet kayısı1 çorba kaşığı toz şeker

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ