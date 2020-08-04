Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Tatlı Tarifleri Haberleri Kayısılı crumble nasıl yapılır? En lezzetli krambıl tarifi (kayısılı crumble)

nasıl yapılır? En lezzetli krambıl tarifi (kayısılı crumble)

tarifi araştırılmaya başlandı. Kırıntı haline olması nedeniyle kayısı tarafından tatlandırılması ile bilinmektedir. Yapılışı ve tarifi oldukça basit olması ile birlikte iki aşamada yapılmaktadır. Altı ve üstü için ayrı şekilde yapıldığı biliniyor ve değişik tatlar arayanlar için çok güzel bir tarif olarak kabul edilmektedir. Peki; ? İşte en lezzetli krambıl tarifi (kayılısı crumble tarifi)

Giriş Tarihi: 4.8.2020 14:44 ABONE OL
Kayısılı crumble nasıl yapılır? En lezzetli krambıl tarifi kayısılı crumble

İngiliz mutfağına ait crumble tarifi merak edilmeye başlandı. Krambıl tarifinin aynı zamanda hikayesi de bulunmaktadır. Savaş zamanı kısıtlı malzemeler ile turta yapmak isterken kırıntı ya da ufalama şeklinde yapılması nedeniyle krambıl adını almıştır. Peki; kayısılı crumble nasıl yapılır? İşte en lezzetli krambıl tarifi (kayılısı crumble tarifi)

KAYISILI CRUMBLE NASIL YAPILIR?

Crumble, farklı meyvelerle elde edilecek, basit tatlı türlerindendir. Kayısıların parçalara ayrılarak üzerinin doldurulmasıyla yapılır. Turtanın farklı bir türüdür.Kayısılı crumble tarifinde, meyvelerin büyüklüğüne göre meyvelerin adedi değişebilir ve tadına göre de şeker ekleyip, eklememeye karar verebilirsiniz.

KAYISILI CRUMBLE MALZEMELERİ

Üzeri için

2 çorba kaşığı dolusu tereyağ2 çorba kaşığı toz şeker (tercihe göre eklenmeyebilir)1 su bardağı unAlt kısım için:10-12 adet kayısı1 çorba kaşığı toz şeker

KAYISILI CRUMBLE TARİFİ

  1. *Kayısıların çekirdekleri çıkarılır ve iri olacak şekilde doğranır, fırın kabına yayılır ve üzerine şeker serpilir.
  2. *Üzeri için hazırlanan soğuk tereyağ ve diğer malzemeler bir kabın içine konulup dikkatli şekilde malzemeler birbirine yedirilir. Ardından iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır.
  3. *Hamur kum tanesi kıvamında ufalanmalıdır.
  4. *Elde edilen hamur kayısıların üzerine paylaştırılır.
  5. *180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar pişirilir. (40-45 dakika)
  6. *Ilıkken ve tercihe göre dondurmayla servis edilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayısılı crumble nasıl yapılır? En lezzetli krambıl tarifi (kayısılı crumble)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA