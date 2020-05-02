Hastanelere 2 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

Amerikan-Türk Dostluk Konseyi Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yüksek akımlı oksijen cihazı bağışladı.30 büyükşehir ile beraber meslek hastalıkları, akciğer hastalıkları ve solunum hastalıklarının çok fazla olduğu Zonguldak’a, Kdz. Ereğlili iş kadını Aysel Manay’ın kızının da üyesi olduğu Amerikan- Türk Dostluk Konseyi üyelerinden Atınç Sönmezer’in önerisi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.Covıd-19 salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanılacak olan yüksek akımlı oksijen cihazı (nazal olarak) bir kanül kullanılarak hastanın enstübasyonuna (solunum cihazına bağlamaya)gerek duymadan yeterli oksijenin sağlanmasında çok fayda olacak.Hayırseverlerin desteği ile bu savaşı kazanacaklarını belirten BEÜ Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Covıd19 pandemi mücadelesinde hastanemize verdiği katkılardan dolayı Amerikan Türk Dostluk Konseyi’ne şükranlarımı sunuyorum. Duyarlı hayırsever vatandaşlarımızın destekleri bu savaşı kazanacağımız inancının güçlendirmiştir. Amerikan Türk Dostluk Konseyi’ne desteklerinden dolayı hastanemiz, şahsım ve hastalarımız adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.”Bağıştan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, hayırseverlere teşekkür ederek hastane imkânlarına katkıda bulunan hayırseverlerin Kdz. Ereğli İçin bugüne kadar önemli bağışları olduğunu belirtti.