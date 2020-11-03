Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler ABD Seçim Sonuçları Haberleri SON DAKİKA | 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı olacak? ABD Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geldi!

SON DAKİKA | 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı olacak? Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geldi!

seçimleri ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bugün, sandıklar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde açıldığında, 100 milyondan fazla Amerikalı çoktan oy kullanmıştı. Seçmenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 230 binden fazla kişinin hayatına mal olan, milyonlarca Amerikalıyı işinden mahrum bırakan ve günlük hayatını altüst eden koronavirüs salgınının ortasında eşi benzeri olmayan bir başkanlık seçiminin son bölümünü tamamlamak için Salı günü sandık başına gitti. Peki, ABD seçimleri ne durumda ve 2020 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Amerika seçimleri ile ilgili son gelişmeler…

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
Giriş Tarihi: 3.11.2020 23:58 Son Güncelleme: 3.11.2020 23:58 ABONE OL
Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

Son dakika gelişmeleri... seçimleri hızlı başladı. Önceki günden itibaren çok sayıda mağaza, olası bir kaosta yaşanacak yağmalara karşı vitrinlerini sunta ve kontrplaklar ile kapladı. Sabah 7 itibariyle başlayan oy kullanma işlemlerinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Başkan Trump yaptığı ilk açıklamada, kendisine yöneltilen "erken zafer ilan edebilir" suçlamalarına cevap verdi. Trump, eğer ortada bir zafer varsa, zafer ilan edeceğini söyledi. Joe Biden, Scranton'da çocukken yaşadığı evi ziyaret etti.

JOE BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
Joe Biden, bu sabah Pennsylvania, Scranton'da çocukluğunda yaşadığı evi ziyaret etti. Ziyaret esnasında oturma odası duvarlarından birine kısa bir yazı yazarak altına imzasını attı.

"Tanrı'nın lütfuyla, bu evden Beyaz Saray'a..."
Joe Biden 11-3-2020

SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN OY KULLANDI

100 milyondan fazla insan, pandemi sırasında uzaktan oy kullanma seçeneğini kullanarak, gün doğmadan önce oylarını kullanmıştı. İlk seçmenler arasında, Başkan Trump ve onun Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Jr. vardı.

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

SEÇİMLERİNDE İLK SONUÇLAR GELDİ!

NEWS HAMPSHIRE: TRUMP(%61,5) BIDEN:(%38.5)

İki aday, Trump'ın 2016'da kazandığı neredeyse tüm eyaletler olan yaklaşık bir düzine salıncak eyalete odaklandı. Salıncak eyaletler, çok küçük oy farklarıyla bile ABD başkanını belirleyebiliyor. Bu eyaletler arasında en dikkat çekeni bu seçim için Florida... Posta ile gönderilen oy pusulaları sayesinde seçim gününde (bugün), Florida'daki sonuçların nispeten hızlı bir şekilde açıklanması bekleniyor.

Son Dakika: Joe Biden'dan "oy kullan" paylaşımı! ABD seçimleri için geri sayım sona erdi | Video

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

TRUMP 400 KİŞİYİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

Başkan , Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Yardımcısı ve Senatör Kamala Harris, Salı günü kampanyalarına devam edecek. Seçim gecesi için Trump, yaklaşık 400 kişiyi Beyaz Saray'a davet etti. Rakibi Biden ve başkan yardımcısı adayı Harris'in seçim gecesi boyunca Delaware'de olması bekleniyor.

Son Dakika: ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimi öncesi Başkan Trump'tan flaş paylaşım!

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

DOLAR KURU: PİYASALAR NASIL FİYATLAMA YAPIYOR?

Reuters'e göre, Avrupa'daki döviz piyasaları Salı günü, olası sonrası anlaşmazlıkların haftalarca dolar dalgalanmasına yol açabileceği yönündeki uyarılara rağmen, 'in kazanacağı yönündeki algıya göre fiyatlama yapıyor. Dolar kuru, dünya genelinde hızlı bir yükselişe girdi. Analistler, eski başkan yardımcısının teşvik için büyük harcama yapması ve ticarette daha özgür bir yaklaşım benimsemesi ve doların pahasına diğer para birimlerini artırması beklendiğinden, Biden'ın kazanmasının doları zayıflatacağına inanıyor. Bununla birlikte, seçim sonucuyla ilgili belirsizliğin çok yüksek olduğu ve pozisyon almanın vakitsiz olabileceği konusunda da uzmanlar uyarıda bulunuyor

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Bir adayın başkan seçilebilmesi için, Seçiciler Kurulu'nda en az 270 oy alması gerekir. Her eyaleti, kısmen nüfusuna bağlı olarak belirli sayıda seçiciler kuruluna oy gönderiyor ve kurul için toplamda 538 oy var.

Bu sistem, bir adayın ulusal ölçekte en çok oyu almasının ama seçimi kaybetmesinin neden mümkün olduğunu açıklıyor. Bu seçimlerde Senato'nun kontrolü de söz konusu ve Demokratlar, Barack Obama'nın ilk döneminden bu yana ilk kez hem Kongre hem de Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Eski Başkan Yardımcısı , -Kanada sınırındaki küçük bir New Hampshire ilçesi olan Dixville Notch'ta başkanlık için kullanılan oyların beşini de aldı. Dixville Notch böylece 'de ilk sonucunun alındığı yer oldu.

Ancak Dixville Notch seçim için belirleyici bir yer değil. 2010 nüfus sayımına göre ilçede sadece 12 kişi yaşıyor.

Son Dakika: ABD seçimleri hızlı başladı! 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı?

ABD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

'Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim.' açıklamasında bulundu. yarışında kendini şanslı gördüğünü ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını söyledi.

Trump yaptığı açıklamada 'Florida, Arizona, Texas ve North Carolina gibi kilit önem taşıyan eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum. Hatta tüm eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı olacak? ABD Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA