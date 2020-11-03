SON DAKİKA | 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı olacak? ABD Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geldi!

Son dakika gelişmeleri... ABD seçimleri hızlı başladı. Önceki günden itibaren çok sayıda mağaza, olası bir kaosta yaşanacak yağmalara karşı vitrinlerini sunta ve kontrplaklar ile kapladı. Sabah 7 itibariyle başlayan oy kullanma işlemlerinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Başkan Trump yaptığı ilk açıklamada, kendisine yöneltilen "erken zafer ilan edebilir" suçlamalarına cevap verdi. Trump, eğer ortada bir zafer varsa, zafer ilan edeceğini söyledi. Joe Biden, Scranton'da çocukken yaşadığı evi ziyaret etti.

JOE BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Joe Biden, bu sabah Pennsylvania, Scranton'da çocukluğunda yaşadığı evi ziyaret etti. Ziyaret esnasında oturma odası duvarlarından birine kısa bir yazı yazarak altına imzasını attı.

"Tanrı'nın lütfuyla, bu evden Beyaz Saray'a..."

Joe Biden 11-3-2020

SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN OY KULLANDI

100 milyondan fazla insan, pandemi sırasında uzaktan oy kullanma seçeneğini kullanarak, gün doğmadan önce oylarını kullanmıştı. İlk seçmenler arasında, Başkan Trump ve onun Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Jr. vardı.