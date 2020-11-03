SON DAKİKA | 2020 Amerika seçim sonuçları ile kazanan Trump mı olacak, Biden mı olacak? ABD Başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geldi!

Son dakika gelişmeleri... ABD seçimleri hızlı başladı. Önceki günden itibaren çok sayıda mağaza, olası bir kaosta yaşanacak yağmalara karşı vitrinlerini sunta ve kontrplaklar ile kapladı. Sabah 7 itibariyle başlayan oy kullanma işlemlerinin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Başkan Trump yaptığı ilk açıklamada, kendisine yöneltilen "erken zafer ilan edebilir" suçlamalarına cevap verdi. Trump, eğer ortada bir zafer varsa, zafer ilan edeceğini söyledi. Joe Biden, Scranton'da çocukken yaşadığı evi ziyaret etti.
JOE BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
Joe Biden, bu sabah Pennsylvania, Scranton'da çocukluğunda yaşadığı evi ziyaret etti. Ziyaret esnasında oturma odası duvarlarından birine kısa bir yazı yazarak altına imzasını attı.
"Tanrı'nın lütfuyla, bu evden Beyaz Saray'a..."
Joe Biden 11-3-2020
SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN OY KULLANDI
100 milyondan fazla insan, pandemi sırasında uzaktan oy kullanma seçeneğini kullanarak, gün doğmadan önce oylarını kullanmıştı. İlk seçmenler arasında, Başkan Trump ve onun Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Jr. vardı.
ABD SEÇİMLERİNDE İLK SONUÇLAR GELDİ!
NEWS HAMPSHIRE: TRUMP(%61,5) BIDEN:(%38.5)
İki aday, Trump'ın 2016'da kazandığı neredeyse tüm eyaletler olan yaklaşık bir düzine salıncak eyalete odaklandı. Salıncak eyaletler, çok küçük oy farklarıyla bile ABD başkanını belirleyebiliyor. Bu eyaletler arasında en dikkat çekeni bu seçim için Florida... Posta ile gönderilen oy pusulaları sayesinde seçim gününde (bugün), Florida'daki sonuçların nispeten hızlı bir şekilde açıklanması bekleniyor.
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TRUMP 400 KİŞİYİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ
Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Senatör Kamala Harris, Salı günü kampanyalarına devam edecek. Seçim gecesi için Trump, yaklaşık 400 kişiyi Beyaz Saray'a davet etti. Rakibi Biden ve başkan yardımcısı adayı Harris'in seçim gecesi boyunca Delaware'de olması bekleniyor.
Son Dakika: ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimi öncesi Başkan Trump'tan flaş paylaşım!
DOLAR KURU: PİYASALAR NASIL FİYATLAMA YAPIYOR?
Reuters'e göre, Avrupa'daki döviz piyasaları Salı günü, olası seçim sonrası anlaşmazlıkların haftalarca dolar dalgalanmasına yol açabileceği yönündeki uyarılara rağmen, Joe Biden'in kazanacağı yönündeki algıya göre fiyatlama yapıyor. Dolar kuru, dünya genelinde hızlı bir yükselişe girdi. Analistler, eski başkan yardımcısının teşvik için büyük harcama yapması ve ticarette daha özgür bir yaklaşım benimsemesi ve doların pahasına diğer para birimlerini artırması beklendiğinden, Biden'ın kazanmasının doları zayıflatacağına inanıyor. Bununla birlikte, seçim sonucuyla ilgili belirsizliğin çok yüksek olduğu ve pozisyon almanın vakitsiz olabileceği konusunda da uzmanlar uyarıda bulunuyor
ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?
Bir adayın başkan seçilebilmesi için, Seçiciler Kurulu'nda en az 270 oy alması gerekir. Her ABD eyaleti, kısmen nüfusuna bağlı olarak belirli sayıda seçiciler kuruluna oy gönderiyor ve kurul için toplamda 538 oy var.
Bu sistem, bir adayın ulusal ölçekte en çok oyu almasının ama seçimi kaybetmesinin neden mümkün olduğunu açıklıyor. Bu seçimlerde Senato'nun kontrolü de söz konusu ve Demokratlar, Barack Obama'nın ilk döneminden bu yana ilk kez hem Kongre hem de Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.
İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI
Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD-Kanada sınırındaki küçük bir New Hampshire ilçesi olan Dixville Notch'ta başkanlık için kullanılan oyların beşini de aldı. Dixville Notch böylece ABD'de ilk seçim sonucunun alındığı yer oldu.
Ancak Dixville Notch seçim için belirleyici bir yer değil. 2010 nüfus sayımına göre ilçede sadece 12 kişi yaşıyor.
ABD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Donald Trump 'Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim.' açıklamasında bulundu. Seçim yarışında kendini şanslı gördüğünü ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını söyledi.
Trump yaptığı açıklamada 'Florida, Arizona, Texas ve North Carolina gibi kilit önem taşıyan eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum. Hatta tüm eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.