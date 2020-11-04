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Son Dakika Haberi | sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

başkanlık seçimlerinde sandıklar kapandı, ancak ile arasındaki yarışı hala sonuçlanmadı. ABD sonucu genellikle seçim gecesi belli olur. Peki, 2020 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak ve neden bu kadar uzun sürdü? İşte, ABD Başkanlık seçimleri sonuçlarının neden bu kadar geç açıklandığına ilişkin bilgiler ve Trump ile Biden arasındaki Başkanlık yarışında son durum...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:11 Son Güncelleme: 4.11.2020 11:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim gecesinde sonuç almak önceki seçimlerde mümkündü ancak 2020 ABD başkanlık seçim sonucu için daha uzun bekleneceği, haftalar öncesinden belli olmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca Amerikalı posta yoluyla oy veriyor, bu da tüm oyların sayılmasında ciddi gecikme olacağı anlamına geliyor.

SONUÇLARIN BELLİ OLMASI NEDEN UZUYOR?

Bunun başlıca nedenini, koronavirüs salgını nedeniyle postayla seçim gününden önce kullanılan oyların sayısındaki ciddi artış oluşturuyor.

Her eyaletin oy sayımına ilişkin kendi düzenlemeleri bulunuyor.

Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

Örneğin bir eyalet postayla kullanılan oylara öncelik verirken, bir başka eyalet de günü şahsen kullanılan oyları önce sayıyor.

Ayrıca gönderim tarihi seçim gününden önce olan oy pusulalarını teslim tarihine bakılmaksızın seçim gününden sonra saymayı kabul eden eyaletler de var.

Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

Bazı eyaletlerde yarış o kadar yakın ki postayla kullanılan oyların belirleyici olması bekleniyor.

Bu nedenle seçimin düğümlendiği yerlerde sayım işleminin günlerce sürmesi olasılık dahilinde.

İşin mahkemeye taşınması halinde ise sonucun netleşmesi haftalar sürebilir.

Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

ŞU ANA KADAR GELEN SONUÇLAR BİZE NE SÖYLÜYOR?

'deki sistemine göre, ülke genelinde en çok oyu alan değil, Seçici Kurul'da en fazla delegeyi kazanan aday başkan seçiliyor.

Seçici Kurul'daki delege sayısı da kabaca eyaletlerin nüfusuna göre belirleniyor.

Bu nedenle de eyaletlerdeki sonuçlar seçimin akıbeti açısından kritik rol oynuyor.

Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

Eyaletlerin büyük bir bölümü partilerden birinin kalesi olarak biliniyor. Bazı eyaletler ise seçimlere göre farklı adaylara oy verebiliyor. Bu nedenle de yarış bu eyaletlerde yoğunlaşıyor.

Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

Bu eyaletlerden bazılarında postayla kullanılan oyların sayımına dahi başlanmadı ve bu oylar sonuç üzerinde önemli etki yaratabilir. (Kaynak:BBC)

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Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...
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