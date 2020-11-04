Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

ŞU ANA KADAR GELEN SONUÇLAR BİZE NE SÖYLÜYOR?

ABD'deki seçim sistemine göre, ülke genelinde en çok oyu alan değil, Seçici Kurul'da en fazla delegeyi kazanan aday başkan seçiliyor.

Seçici Kurul'daki delege sayısı da kabaca eyaletlerin nüfusuna göre belirleniyor.

Bu nedenle de eyaletlerdeki sonuçlar seçimin akıbeti açısından kritik rol oynuyor.