Son Dakika Haberi | ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim sonucu için bu kadar beklenmesinin nedeni...

ABD seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim gecesinde sonuç almak önceki seçimlerde mümkündü ancak 2020 ABD başkanlık seçim sonucu için daha uzun bekleneceği, haftalar öncesinden belli olmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca Amerikalı posta yoluyla oy veriyor, bu da tüm oyların sayılmasında ciddi gecikme olacağı anlamına geliyor.
SONUÇLARIN BELLİ OLMASI NEDEN UZUYOR?
Bunun başlıca nedenini, koronavirüs salgını nedeniyle postayla seçim gününden önce kullanılan oyların sayısındaki ciddi artış oluşturuyor.
Her eyaletin oy sayımına ilişkin kendi düzenlemeleri bulunuyor.
Örneğin bir eyalet postayla kullanılan oylara öncelik verirken, bir başka eyalet de seçim günü şahsen kullanılan oyları önce sayıyor.
Ayrıca gönderim tarihi seçim gününden önce olan oy pusulalarını teslim tarihine bakılmaksızın seçim gününden sonra saymayı kabul eden eyaletler de var.
Bazı eyaletlerde yarış o kadar yakın ki postayla kullanılan oyların belirleyici olması bekleniyor.
Bu nedenle seçimin düğümlendiği yerlerde sayım işleminin günlerce sürmesi olasılık dahilinde.
İşin mahkemeye taşınması halinde ise sonucun netleşmesi haftalar sürebilir.
ŞU ANA KADAR GELEN SONUÇLAR BİZE NE SÖYLÜYOR?
ABD'deki seçim sistemine göre, ülke genelinde en çok oyu alan değil, Seçici Kurul'da en fazla delegeyi kazanan aday başkan seçiliyor.
Seçici Kurul'daki delege sayısı da kabaca eyaletlerin nüfusuna göre belirleniyor.
Bu nedenle de eyaletlerdeki sonuçlar seçimin akıbeti açısından kritik rol oynuyor.
Eyaletlerin büyük bir bölümü partilerden birinin kalesi olarak biliniyor. Bazı eyaletler ise seçimlere göre farklı adaylara oy verebiliyor. Bu nedenle de yarış bu eyaletlerde yoğunlaşıyor.