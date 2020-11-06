ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi! Joe Biden'ın yardımcısı: seçim sonuçları için mücadele haftalar sürebilir!

ABD seçim sonuçları, üçüncü gününde hala açıklanmadı. ABD'nin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde uzaktan kullanılan oyların sayılması, beklenenden çok daha uzun sürüyor. Kritik eylaetler arasında yer alan Georgia'daki Clayton County, oy sayımı ile ilgili son bilginin geldiği bölge oldu. Clayton County'nin seçim kurulu başkanı, "Posta yoluyla gönderilen son 3500 oy pusulası saatler içinde sayılacak" dedi.
İşte; ABD seçimlerinde yaşanan son dakika gelişmeleri...
SON DAKİKA: GEORGIA'DA BIDEN ÖNE GEÇTİ!
Bu sabah erken saatlerde, Demokrat aday Joe Biden, oy sayım işlemlerinin %99'u tamamlanan Georgia'da Trump'ın önüne geçti.
PENSİLVANYA'DA POSTAYLA GELEN OYLAR FARKI KAPATIYOR
Bu arada, Pensilvanya'da Biden, sandıkların kapanışından sonraki saatlerde yarım milyondan fazla oy farkı ile gerideyken, bugün aradaki farkı 18 bine indirdi. Philadelphia çevresi de dahil olmak üzere çoğu güçlü Demokrat bölgelerden gelen on binlerce oy sayılmaya devam ediyor.
KRİTİK EYALETİN KRİTİK BÖLGESİNDE SONA DOĞRU: SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANACAK
Clayton'ın seçim kurulu başkanı Shauna Dozier, bu sabah CNN'e verdiği demeçte, Georgia'daki Clayton County'nin 30.000 posta ve geçici oy pusulasından yalnızca 3.500'ünün kaldığını söyledi.
Son Dakika: Ölü adam oy kullandı iddiası! ABD seçim sonuçları hala açıklanmadı | Video
Ekibinin, saatler içinde olması gereken her oylama sayılıncaya kadar seçim merkezinden ayrılmayacağını söyledi.
SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZDA HUKUKİ SÜREÇ: 500 BİN DOLAR BAĞIŞLADI!
Trump müttefiki ABD seçim sonuçlarına itiraz için yürütülecek yasal kampanyayı finanse etmek için 500 bin dolar bağışladı. Donald Trump'ın yakın bir müttefiki olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, seçim sonuçlarına itiraz sürecinde Trump'a büyük destek verdi.
Güney Carolina'da yeniden seçilen Graham, Fox News ile yaptığı röportajda Sean Hannity'ye ayrıntı vermeden "Suistimal iddiaları dünyayı sarsıyor. Bu gece Başkan Trump'ın yanında durmak için buradayım - yanımda durdu, Senato çoğunluğuna sahip olmamızın nedeni o" dedi.
Associated Press'in bildirdiğine göre, Trump'ın hukuk ekibine bağışlanan para Graham'ın kendi kampanya fonlarından gelecek.
Birçok eyalette usulsüzlük ve şeffaflık eksikliği iddiasıyla bir dizi dava açan Trump, seçimi Yüksek Mahkeme'ye götürmeye hazır olduğunu ve Cumhuriyetçi bağışçılardan yasal süreci finanse etmelerini istediğini söyledi.
Demokrat rakip Joe Biden da mahkemelerde devam eden davalar için hazırlanıyor.
Biden'ın kampanya yöneticisi Jen O'Malley Dillon, destekçilerine bir e-posta göndererek bir bağış toplama çalışması başlattı. "Şimdiye kadarki en büyük ve en kapsamlı hukuki süreç için finansal kampanyayı ayakta tutuyoruz. Yeni oluşturulan Biden Mücadele Fonu'na 25 dolar yatırmanızı istiyorum" açıklamasında bulundu.
Biden'ın seçim arkadaşı ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, daha önce tweet atarak taraftarlardan "haftalarca uzayabilecek" davaların ödenmesine yardımcı olmak için 5 dolar katkıda bulunmalarını istedi.
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