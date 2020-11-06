ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi! Joe Biden'ın yardımcısı: seçim sonuçları için mücadele haftalar sürebilir!

ABD seçim sonuçları, üçüncü gününde hala açıklanmadı. ABD'nin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde uzaktan kullanılan oyların sayılması, beklenenden çok daha uzun sürüyor. Kritik eylaetler arasında yer alan Georgia'daki Clayton County, oy sayımı ile ilgili son bilginin geldiği bölge oldu. Clayton County'nin seçim kurulu başkanı, "Posta yoluyla gönderilen son 3500 oy pusulası saatler içinde sayılacak" dedi.

İşte; ABD seçimlerinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: GEORGIA'DA BIDEN ÖNE GEÇTİ!

Bu sabah erken saatlerde, Demokrat aday Joe Biden, oy sayım işlemlerinin %99'u tamamlanan Georgia'da Trump'ın önüne geçti.

PENSİLVANYA'DA POSTAYLA GELEN OYLAR FARKI KAPATIYOR

Bu arada, Pensilvanya'da Biden, sandıkların kapanışından sonraki saatlerde yarım milyondan fazla oy farkı ile gerideyken, bugün aradaki farkı 18 bine indirdi. Philadelphia çevresi de dahil olmak üzere çoğu güçlü Demokrat bölgelerden gelen on binlerce oy sayılmaya devam ediyor.